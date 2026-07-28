Más del 50% de procesos en juzgados corresponde a delitos sexuales: Tribunal Superior de Medellín

El panorama en Medellín y en Antioquia no es el más alentador si se habla de delitos sexuales o de violencia sexual, según el Tribunal Superior de Medellín.

Desde allí, el magistrado Óscar Buzamante habló con Blu Radio y reveló que la mayoría de los procesos penales que llevan a cargo corresponde a esa problemática, y la población más vulnerable y afectada está siendo la de los niños, niñas y adolescentes.

El problema de los delitos sexuales, no solamente en Medellín, sino en Antioquia, es muy alto. Cerca del 60% de los procesos penales que se siguen en los juzgados penales del circuito son de delitos sexuales. Según el magistrado, los problemas son de fondo netamente culturales.

“El problema de los delitos sexuales no solamente es de Medellín, sino también en Antioquia. Es una problemática muy fuerte con una legislación muy dura, muy estricta, y que al final de todo la pregunta es si con eso se soluciona el problema de los delitos sexuales. La realidad es que eso no está ocurriendo”, dijo.



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En el ámbito nacional y durante el conversatorio de violencia sexual contra niños realizado por la Corte Suprema de Justicia en Medellín, revelaron, por ejemplo, que 1 de cada 5 adolescentes usuarios de Internet ha sufrido alguna forma de abuso o explotación sexual.

Iván Lenis, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, se refirió a los espacios que debieran ser espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes: sus entornos familiares y el colegio.

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“Los espacios que deberían ser espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes, hay evidencia de que en algunos casos son entornos inseguros por la violencia de todo tipo que se comete contra ellos, pero principalmente la violencia sexual y es lo que queremos reflexionar, comprender y dimensionar: cómo está esa situación en estos momentos, para tratar de lograr una mejor articulación entre todas las instituciones”, explicó Lenis.

Hay evidencia que en algunos casos son entornos inseguros por la violencia de todo tipo que se comete contra ellos, pero principalmente la violencia sexual. Según datos oficiales, entre las formas de violencia más reportadas por la niñez en Colombia se encuentran recibir imágenes sexuales no deseadas con el 15% y ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos con el 6%.