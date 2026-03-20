Capturan a tres hombres señalados de delitos sexuales contra menores en Santander

En el marco de diferentes operativos adelantados por la Policía Nacional en Santander, tres hombres fueron capturados por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra menores de edad en los municipios de Floridablanca, Sabana de Torres y Carcasí.

El primer caso se registró en Floridablanca, donde uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), capturaron a un hombre de 57 años en el barrio Ciudad Valencia, en cumplimiento de una orden judicial emitida el 18 de marzo de 2026. Según las autoridades, el detenido estaría vinculado al delito de acceso carnal violento agravado contra su hijastro, un menor de 11 años.

“El trabajo articulado entre nuestras capacidades investigativas y las autoridades judiciales permite avanzar en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, y garantizar que estos hechos no queden en la impunidad”, señaló el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

En un segundo operativo, desarrollado en la vereda Puerto Santos del municipio de Sabana de Torres, fue capturado un hombre de 46 años que ya había sido condenado a 334 meses de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La orden de captura fue emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja.



De acuerdo con la investigación, el condenado habría abusado de una menor aprovechando su cercanía familiar, ya que era tío de la víctima, y momentos en los que la niña se encontraba dormida. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades para cumplir la sentencia en centro carcelario.

El tercer caso ocurrió en el municipio de Carcasí, donde fue capturado un hombre de 24 años, señalado de cometer abuso sexual contra una menor de 13 años durante las ferias y fiestas de 2025. Las autoridades indicaron que el presunto agresor habría utilizado engaños y se habría aprovechado de la confianza que tenía con la familia de la víctima para perpetrar el delito.

Tras su captura, el hombre fue presentado ante un juez, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó que estos resultados hacen parte de la estrategia E-PAIS para la protección de la infancia y la adolescencia, y reiteró el compromiso institucional de llevar ante la justicia a quienes vulneren los derechos de los menores.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).