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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a tres hombres señalados de delitos sexuales contra menores en Santander

Capturan a tres hombres señalados de delitos sexuales contra menores en Santander

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a niños a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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