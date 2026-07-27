Envían a la cárcel a tres docentes por presuntos delitos sexuales contra siete menores de edad

Tres docentes fueron enviados a la cárcel tras ser judicializados por su presunta responsabilidad en conductas que vulneraron la libertad, integridad y formación sexual de siete menores de edad, en hechos independientes ocurridos en la ciudad de Bogotá y los departamentos de Cesar y Meta.

El primer caso se registró en el municipio de El Paso, Cesar, donde fue judicializado José Nolberto Muñoz Villazón por hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2026. De acuerdo con la investigación, el procesado habría aprovechado su posición de autoridad para acercarse en múltiples ocasiones a una de sus alumnas, una adolescente de 14 años.

El segundo caso se presentó en Bogotá, donde se vinculó al proceso penal a Hugo Horacio Poveda Lotero, señalado de haber sometido presuntamente a un estudiante a múltiples agresiones de índole sexual durante el período comprendido entre los años 2019 y 2020.

El tercer hecho tuvo lugar en la ciudad de Villavicencio (Meta), donde fue judicializado Jimmy Cárdenas Machado por realizar conductas de naturaleza sexual contra cinco estudiantes menores de 14 años, en eventos registrados entre el año 2023 y marzo de 2026.



Atendiendo a la presunta responsabilidad individual de cada procesado, los fiscales del caso imputaron los delitos de acto sexual violento agravado, acoso sexual, acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravados, demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años agravada y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los tres investigados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.