Hombre se declara culpable de 32 delitos sexuales contra su pareja: la drogaba

Un ciudadano británico de unos 40 años se ha declarado culpable ante la justicia de Reino Unido por la comisión de 32 delitos sexuales perpetrados contra su pareja a lo largo de más de una década. Según los registros judiciales expuestos durante la audiencia, las agresiones se llevaron a cabo de forma continuada en momentos en que la víctima se encontraba dormida o bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Los hechos investigados se desarrollaron en un periodo comprendido entre enero de 2014 y septiembre de 2025. El procesado, cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva legal para salvaguardar el anonimato de la víctima, admitió los cargos de violación, agresión sexual y agresión mediante penetración. El tribunal de Northampton, ubicado en el centro de Inglaterra, confirmó que el acusado registró en video varias de las agresiones.

Detalles del proceso judicial por agresión sexual

La acusación fiscal determinó que una decena de los delitos imputados se ejecutaron en colaboración con un tercero cuya identidad no ha sido establecida. Durante la comparecencia, la fiscal a cargo del caso, Alexandra Felix, ratificó la postura del Ministerio Público sobre las condiciones en las que se encontraba la mujer afectada.



"La fiscalía sostiene que todos estos delitos se cometieron mientras la víctima había sido drogada y se encontraba aturdida", declaró la fiscal Alexandra Felix.

Esta afirmación sobre el estado de sumisión química de la víctima fue rechazada por los representantes legales de la defensa del acusado. Pese a las discrepancias sobre los agravantes, la declaración de culpabilidad del implicado fija de manera definitiva la resolución del juicio en la instancia penal.

Un tribunal inglés procesa a un acusado que grabó las agresiones cometidas durante más de una década. El caso reactiva las alarmas sobre las investigaciones de sumisión química en el país. Foto: ImageFX

Posible cadena perpetua y precedentes de sumisión química

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El juez penal David Herbert comunicó al procesado que la sentencia final se dictará formalmente el próximo 18 de septiembre. La autoridad judicial advirtió al acusado que la gravedad y la naturaleza de los delitos cometidos conducen de manera obligatoria a una privación de la libertad de larga duración, abriendo la posibilidad legal de aplicar la pena máxima del ordenamiento británico.

"Es inevitable una pena de prisión muy sustancial", precisó el magistrado Herbert durante la sesión, añadiendo que el tribunal evaluará detalladamente si es apropiada la imposición de una cadena perpetua debido a la sistematicidad de los abusos.

Este proceso judicial coincide temporalmente con el desarrollo del mediático juicio en Francia contra Dominique Pelicot, acusado de drogar y facilitar la violación de su entonces esposa, Gisèle Pelicot, a manos de decenas de desconocidos durante cerca de diez años. La magnitud de la situación en territorio británico ha provocado la apertura de múltiples investigaciones policiales en torno a dinámicas de sumisión química en el ámbito de relaciones de pareja estables.

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Investigaciones simultáneas en el territorio británico

Las autoridades judiciales de Reino Unido mantienen abiertas diversas causas criminales que comparten un patrón operativo similar. En la localidad de Stockport, situada en el noroeste de Inglaterra, el cónyuge de una mujer agredida bajo presunto efecto de drogas enfrentará un juicio oral en septiembre. En este procedimiento también están acusados otros 12 individuos por su participación en los abusos.

Asimismo, el pasado mes de enero, otro ciudadano británico se declaró culpable de drogar y violar a su exesposa durante un lapso de 13 años. Por este expediente, cinco hombres adicionales resultaron imputados por delitos de índole sexual. La víctima de dicho suceso, identificada como Joanne Young, tomó la decisión de renunciar a su derecho legal al anonimato, emulando la postura pública adoptada por Gisèle Pelicot en el escenario judicial europeo para visibilizar las agresiones cometidas mediante el uso ilícito de fármacos y sustancias incapacitantes.