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Iglesia acata fallo de la Corte y reitera que no debe haber impunidad en delitos sexuales

Tras la publicación de la sentencia que ordena garantizar el acceso a información sobre sacerdotes, incluyendo datos relacionados con denuncias de abuso sexual contra menores, la Iglesia Católica en Colombia aseguró que respetará la decisión y evaluará sus implicaciones jurídicas.

Cruz_Iglesia católica_AFP.jpg
Iglesia católica
Foto: AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

La Conferencia Episcopal de Colombia reaccionó a la publicación de la Sentencia SU-184 de 2025 de la Corte Constitucional, en la que se fijan criterios sobre el acceso a información solicitada por periodistas en investigaciones relacionadas con posibles casos de abuso sexual en entornos eclesiales.

A través de un comunicado, la Iglesia señaló que “respeta y acata la decisión de la Corte Constitucional” y reiteró su compromiso para que en el marco del Estado de Derecho, “no exista impunidad de los delitos sexuales cometidos en ambientes eclesiales”.

El pronunciamiento se da luego de que el alto tribunal amparara los derechos de petición y acceso a la información de periodistas que solicitaron datos sobre sacerdotes, incluyendo aquellos vinculados a denuncias por violencia sexual contra menores.

Frente a este escenario, la Iglesia expresó su solidaridad con las víctimas. “Asumimos su dolor, les pedimos perdón y nos comprometemos a buscar los cauces para que sus derechos fundamentales sean respetados, incluyendo la reparación integral”, indicó la Conferencia Episcopal.

Además, rechazó cualquier forma de abuso y destacó la implementación de su Sistema de Cultura del Cuidado, enfocado en prevención, atención y cooperación con las autoridades.

Sin embargo, también advirtió que el alcance del fallo será analizado en detalle una vez sea notificada oficialmente. Según explicó, su equipo jurídico estudiará la sentencia para definir los pasos a seguir.

“Todas las acciones a que haya lugar se adelantarán en el marco de las normas y la ley colombiana, siempre en línea con la misionalidad de la Iglesia y del Estado”, subrayó la Iglesia.

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Además, agregó que la información de interés público se divulgará “cuando sea jurídicamente posible y, sobre todo, humanamente responsable”.

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