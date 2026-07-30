Gloria Arizabaleta a indagatoria en Corte Suprema por suspensión de Petro

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral.

La decisión judicial se relaciona con presuntas irregularidades cometidas durante su paso por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

El alto tribunal investiga a la exlegisladora por la comisión de cuatro delitos: concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

El expediente contra la excongresista abarca dos ejes principales que están bajo la lupa de los magistrados de la Sala de Instrucción.



Gloria Arizabaleta Foto: FB Gloria Arizabaleta

En primer lugar, la investigación se origina por la expedición de un auto mediante el cual se solicitaba la suspensión del presidente Gustavo Petro.

En segundo lugar, el proceso recoge la denuncia interpuesta formalmente por el propio jefe de Estado.

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El mandatario señaló a Arizabaleta de ejercer presiones burocráticas dentro del Gobierno que habrían derivado en exigencias de tipo extorsivo.

Al abrir la investigación formal, la Corte Suprema vinculará a Arizabaleta mediante diligencia de indagatoria para que responda por los hechos imputados.

El caso cobra relevancia por haber surgido en la Comisión de Acusaciones, célula legislativa encargada de tramitar los procesos contra los altos dignatarios del Estado.

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El alto tribunal definirá la situación jurídica de la excongresista una vez se adelante la escucha de sus descargos y se valoren las pruebas recopiladas.