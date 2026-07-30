En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
UEFA rompe con la FIFA
Presupuesto general
Gabriela Muñoz
Posesión presidencial en Cali

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Gloria Arizabaleta a indagatoria en Corte Suprema por suspensión de Petro

Gloria Arizabaleta a indagatoria en Corte Suprema por suspensión de Petro

La Sala de Instrucción citó a indagatoria a la exintegrante de la Comisión de Acusaciones por concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

Gloria-Arizabaleta1.jpg
Gloria Arizabaleta
Foto: FB Gloria Arizabaleta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral.

La decisión judicial se relaciona con presuntas irregularidades cometidas durante su paso por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

El alto tribunal investiga a la exlegisladora por la comisión de cuatro delitos: concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

El expediente contra la excongresista abarca dos ejes principales que están bajo la lupa de los magistrados de la Sala de Instrucción.

Gloria-Arizabaleta.jpg
Gloria Arizabaleta
Foto: FB Gloria Arizabaleta

En primer lugar, la investigación se origina por la expedición de un auto mediante el cual se solicitaba la suspensión del presidente Gustavo Petro.

En segundo lugar, el proceso recoge la denuncia interpuesta formalmente por el propio jefe de Estado.

Publicidad

El mandatario señaló a Arizabaleta de ejercer presiones burocráticas dentro del Gobierno que habrían derivado en exigencias de tipo extorsivo.

Al abrir la investigación formal, la Corte Suprema vinculará a Arizabaleta mediante diligencia de indagatoria para que responda por los hechos imputados.

El caso cobra relevancia por haber surgido en la Comisión de Acusaciones, célula legislativa encargada de tramitar los procesos contra los altos dignatarios del Estado.

Publicidad

El alto tribunal definirá la situación jurídica de la excongresista una vez se adelante la escucha de sus descargos y se valoren las pruebas recopiladas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Corte Suprema de Justicia

Comisión de Investigación y Acusación

Publicidad

Publicidad

Publicidad