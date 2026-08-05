Gloria Arizabaleta rendirá indagatoria el 2 de septiembre por caso de suspensión a Gustavo Petro

La exrepresentante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral deberá comparecer el próximo 2 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Bogotá, para rendir indagatoria ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La diligencia hace parte de una investigación formal por los presuntos delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

La investigación está relacionada con el auto que Arizabaleta expidió el 10 de junio de 2026, cuando integraba la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En esa decisión ordenó la suspensión provisional del entonces presidente Gustavo Petro dentro de un proceso que adelantaba la comisión, una actuación que desató una amplia controversia jurídica y política.

Gloria Arizabaleta Foto: FB Gloria Arizabaleta

El debate surgió porque, de acuerdo con la Constitución, la facultad para suspender al presidente de la República corresponde al Senado y no a un investigador de la Comisión de Acusación. Por esa razón, la decisión fue cuestionada por un posible exceso en el ejercicio de sus funciones y dio origen a las investigaciones que hoy adelanta la Corte Suprema.



El expediente también incluye la denuncia presentada por el entonces jefe de Estado, Gustavo Petro, quien aseguró públicamente que habría sido objeto de presuntas presiones burocráticas que, según afirmó, llegaron a convertirse en una extorsión. Esos señalamientos hacen parte de los hechos que son analizados por el alto tribunal dentro de la indagación.

La Sala Especial de Instrucción señaló que la apertura de la investigación formal se sustentó en declaraciones y evidencias documentales recopiladas durante las actuaciones preliminares. Con ese material probatorio, la Corte decidió citar a Arizabaleta para que entregue su versión sobre los hechos que son objeto del proceso.