"Me dijo que había que negociar": abogado de Petro relata encuentros con Gloria Arizabaleta

El abogado del presidente saliente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, entregó nuevos detalles sobre las reuniones que sostuvo con la representante Gloria Arizabaleta, de la Comisión de Acusación de la Cámara, y aseguró que en el último encuentro la congresista le manifestó que “había que negociar” para evitar decisiones contra el mandatario.

En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Lorenzo, Carranza afirmó que sostuvo tres reuniones y un encuentro adicional con Arizabaleta antes de presentar la denuncia ante las autoridades.

Según explicó, en los primeros acercamientos la congresista le habría insistido en servir como intermediario entre ella y el presidente Petro, mientras que en la última reunión, realizada el 10 de julio, la situación cambió.

¿Qué dijo el abogado de Petro sobre las reuniones con Gloria Arizabaleta?

Carranza aseguró que la primera reunión ocurrió durante un almuerzo al que fue invitado por conducto del secretario de la Comisión de Acusación. Allí, según relató, Arizabaleta le insinuó que necesitaba que actuara como un canal de comunicación con el presidente.



Posteriormente, dijo que fue invitado a desayunar a la casa de la congresista, donde nuevamente recibió la misma solicitud.

“Me sugería que yo debía servir como un vehículo de contacto entre el presidente o el Gobierno y ella. Siempre manifesté que yo no podía hacer nada de eso porque mi trabajo no era ser relacionista público”, afirmó.

El abogado también recordó un tercer encuentro que calificó como casual, ocurrido en las instalaciones del DAPRE, cuando coincidió con Arizabaleta mientras hablaba con otra funcionaria.

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"Me dijo que había que negociar"

De acuerdo con Carranza, el episodio que motivó la denuncia ocurrió durante una cuarta reunión, el 10 de julio, cuando, según su versión, la representante cambió el tono de las conversaciones.

“Ahí es donde sucede todo lo terrible (...) me dice que tenemos que negociar, que hay que negociar y que si no ella va a suspender al presidente”, aseguró el abogado.

Según explicó, en ese momento la congresista también le habría dicho que ya contaba con los votos necesarios para impulsar actuaciones en la Comisión de Acusación.

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Carranza sostuvo que fue esa conversación la que lo llevó a acudir ante las autoridades.

El abogado respondió que en esos encuentros iniciales nunca hubo una petición concreta que constituyera, a su juicio, un hecho denunciable.

“Las dos primeras son insinuaciones, no concreta ni materializa nada. La cuarta reunión es donde materializa sus peticiones (...) ahí ya está totalmente desbordada”, afirmó.

Añadió que antes de ese momento únicamente había percibido un trato cordial por parte de la representante.

“Una señora muy formal, querida, que me trataba muy bien. El constreñimiento lo siento cuando el 10 de julio nos dice de frente: ‘voy a suspender al presidente’”, señaló.

El borrador que, según Carranza, recibió de la congresista

Otro de los puntos abordados fue un documento relacionado con la investigación por presunta violación de topes de campaña de Gustavo Petro.

Carranza aseguró que Arizabaleta le envió por chat un borrador de una absolución dentro del proceso, documento que, según dijo, nunca solicitó ni compartió con el mandatario.

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“Yo no se lo pedí. Sencillamente me lo envía al chat. Lo abro, veo que es un borrador de una absolución (...) nunca se lo comparto al presidente”, afirmó.

De acuerdo con su versión, ese episodio cobró sentido posteriormente, cuando interpretó que hacía parte de una estrategia para generar confianza antes de formular las presuntas exigencias que denunció.

Asimismo, Carranza reconoció que reunirse en la residencia de la representante investigadora no era una situación habitual.

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Consultado sobre ese punto, respondió que aceptó asistir porque fue convocado por la congresista y porque, hasta ese momento, no había percibido una conducta irregular.

“No me parece que sea lo normal”, respondió cuando le preguntaron si consideraba adecuado que el abogado del investigado sostuviera reuniones privadas con ella.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: