El día que Karol G le pagó la cuenta a comensales en un restaurante en Provenza; esto canceló

Karol G sorprendió a los comensales de un restaurante en Medellín al pagarle la cuenta a 150 personas. En un gesto de generosidad que ha cautivado a sus seguidores, la artista urbana quiso tener una atención con los asistentes a su restaurante Carolina, ubicado en el sector de Provenza, al cubrir la totalidad de sus consumos durante una noche de celebración.

El regalo benefició a 150 personas y representó una suma aproximada de 30 millones de pesos. Esto se dio tras el paso de Bad Bunny en Medellín, tras tres fechas de conciertos que ofreció el artista puertorriqueño en la ciudad.

La artista llegó al lugar acompañada por su hermana, Yessica Giraldo, y un grupo de amigos cercanos. Estaba vestida de azul y se le vio disfrutando, bailando y compartiendo con los presentes antes de anunciar la sorpresa que dejó atónitos a los comensales.

El restaurante Carolina, donde ocurrió el evento, se ha posicionado como un referente de la gastronomía y el entretenimiento en la capital antioqueña. Se ha conocido que su propuesta combina la buena música con la promoción de la cultura gastronómica colombiana en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad.



Este acto de desprendimiento se suma a la lista de hitos que han marcado la carrera de la artista este año, reforzando su conexión emocional con el público paisa en medio de su crecimiento global.