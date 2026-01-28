En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / El día que Karol G le pagó la cuenta a comensales en un restaurante en Provenza; esto canceló

El día que Karol G le pagó la cuenta a comensales en un restaurante en Provenza; esto canceló

El regalo benefició a 150 personas y representó una suma aproximada de 30 millones de pesos. Esto se dio tras el paso de Bad Bunny Medellín, tras tres fechas de conciertos que ofreció el artista puertorriqueño en la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad