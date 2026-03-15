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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / El Cordero que redime a todas las naciones: reflexión del pastor César Castellanos

El Cordero que redime a todas las naciones: reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos reflexiona sobre Apocalipsis 5 y destaca que Jesucristo es el único digno de abrir los sellos y traer redención a las naciones.

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