El Cordero que redime a todas las naciones: reflexión del pastor César Castellanos

La reflexión dominical del pastor César Castellanos se centra en una poderosa visión bíblica del libro de Apocalipsis, donde se revela la autoridad y la obra redentora de Jesucristo. A partir del pasaje de Apocalipsis 5, el mensaje presenta al “Cordero” como el único digno de abrir el libro sellado que contiene el destino de las naciones. La escena describe a los veinticuatro ancianos y los seres vivientes adorando ante el trono de Dios, con copas llenas de incienso que simbolizan las oraciones de los creyentes.

Uno de los énfasis centrales del mensaje es el plan de redención para la humanidad. Según la reflexión, Jesús vino al mundo en condición humana para restaurar lo que se perdió desde el pecado original, cargando con la culpa de la humanidad y venciendo por medio de su muerte y resurrección. De esta manera, el Cordero se convierte en el único digno de abrir los sellos del libro profético.

Finalmente, el mensaje invita a los creyentes a comprender el poder de la oración y la responsabilidad espiritual por sus países. Así como las copas de oro llenas de incienso simbolizan las oraciones de los santos, el clamor del pueblo puede convertirse en un acto de intercesión que implora misericordia divina. La reflexión concluye con un llamado a orar por la nación y a confiar en que Dios puede extender su favor y protección.



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