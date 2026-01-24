En pleno auge por Bad Bunny, capturan a hombre con más de $100 millones falsos en Sabaneta

Con la llegada de miles de turistas a Medellín, los delincuentes activaron su actuar criminal y por ello es que en las últimas horas fue capturado un hombre en el municipio de Sabaneta luego de ser hallado en una vivienda con elementos para hacer falsificación de monedas.

Aunque la alerta llegó a las autoridades por un posible secuestro, al llegar al sitio se encontraron con un complejo listo para producir billetes falsos de diferentes denominaciones, tanto de pesos colombianos como de dólares estadounidenses.

En el lugar se encontraron máquinas contadoras de billetes, equipos de luz ultravioleta, sustancias químicas y prensas manuales con los que se fabricaba el dinero falso.

"1.300 rectángulos con características similares a billetes de 50.000 y 222 similares para billetes de 100.000 en pesos colombianos, para un total de más de ochenta millones, así como 75 de moneda extranjera de 100 dólares, lo que es el equivalente a 7.500 dólares", informó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño.



De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el dinero estaba listo para ser introducido masivamente en la economía del Valle de Aburrá aprovechando el auge económico que hay por los tres conciertos de Bad Bunny, mismos que han traído a miles de turistas nacionales e internacionales.

Mientras que el hombre capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en Medellín y municipios vecinos invitan a la ciudadanía a verificar bien el dinero que recibe para evitar ser estafado por personas inescrupulosas.