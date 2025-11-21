Karol G se une a Tainy en una carta de amor que lidera estrenos musicales

Sigue creciendo la expectativa en torno a lo que será el nuevo álbum de Tainy, el famoso productor puertorriqueño, de qué será la narrativa y concepto principal del mismo. Ahora, luego del éxito de "Monstruo" al lado de Feid, " type="text/html">estrenó "Única" de la mano de Karol G, una canción con una narrativa mucho más romántica.

"Estar en esta canción con Tainy es un honor inmenso. Siempre he admirado cómo ha abierto caminos en el género y cómo se arriesga y sigue evolucionando sin miedo. Esta canción específicamente me dio la oportunidad de conocerlo mucho más a él como persona, entender cómo piensa y compartirle mi perspectiva también. Hay una química musical que no sabía que existía y me encantó descubrirla", expresó Karol G.

Baile y romance de la mano de Beéle y Ozuna

Este dúo sorprendió con "Enemigos", una canción que es una combinación envolvente de ritmos urbanos con influencias afrocaribeñas y una interpretación emocionalmente cruda por parte de ambos artistas, que marca la vibra fresca de lo que será este nuevo proyecto musical entre dos de los artistas latinos más destacados por incorporar el género afrobeats en la escena urbana.

“Este es un tema que siente el alma. Logramos una mezcla de melodía y sentimiento que conecta desde la primera línea", dijo Beéle.



Lista de estrenos musicales esta semana

No solo estos cuatro se destacaron en esta semana, sino que nuevas canciones, álbumes y EP llegaron. Conozca cuáles son:



"¿Y ahora qué +?" de Alejandro Sanz: nuevo álbum y el proyecto discográfico más ambicioso de su trayectoria. Con trece canciones, esta obra marca un punto de inflexión en su carrera, simbolizando un audaz proceso de renovación artística tras dos años sin publicar música.

"Una historia importante" de Eros Ramazzotti: un proyecto que fusiona pasado, presente y futuro en un solo sonido, un trabajo de 15 canciones en donde el artista llega al máximo de su voz y talento para darle un giro a su escena mundial. Además, de diversas colaboraciones y trabajo con artistas como Alicia Keys, Carin León, entre otros.

"Celebrar" de Fonseca: su nueva canción de Navidad y Fin de Año, una pieza luminosa que se suma a la tradición del artista de regalarle a su público, cada diciembre, una banda sonora para despedir el año que se va y agradecer por lo vivido.

"Diciembre" de Karen Lizarazo: “Esta canción representa un regalo de navidad para mi mamá y cumplirme a mi misma de tener un himno para la mancha morada decembrina. Nosotros no teníamos una canción que nos representara en esta época del año, una canción que fuera nuestra en vallenato y que no fuera un vallenato que ya fuera parte de la cultura del género. va ser el clásico de Karen Lizarazo para que me recuerden siempre en diciembre con esta canción", expresó la artista.

"Tierra Mía" de Kany García: recurre a su estilo lírico característico para explorar temas como la pertenencia, la esperanza y la preservación de la identidad. A través de la composición la cantautora evoca tanto a la cotidianidad como a los retos sociales, además de subrayar la importancia de proteger aquello que define a una comunidad.

"La FKN VIBRA" de Sebastián Yatra y Xavi: una colaboración que sorprende y deja sin palabras, que mezcla beats frescos y una energía a la altura de estos dos grandes artistas, al igual que todo el trabajo de la música de dos manera de interpretarla.

"Fuma" de Bad Gyal: un sencillo inspirado en el dancehall, la electrónica y la guaracha, cargado de energía, creado para las noches interminables y las pistas de baile llenas.

"Para mis hijos" de Julián Daza y Dary Hortua: una carta personal, que, según él, nace de su corazón para lo más importante de su vida como son los hijos, con una letra y ritmo lleno de amor, pensando en todos los errores que se viven en el camino para forjar seres humanos ejemplares.

"Bailando así" de J Álvarez: la historia en un universo futurista creado con tecnología de inteligencia artificial, en donde la sensualidad no queda de lado con los protagonistas. Las imágenes muestran ciudades elevadas sobre nubes, arquitectura monumental, planetas suspendidos y naves espaciales que viajan entre rascacielos.

"Noveno piso" de Pipe Bueno y Eden Múñoz: una canción con todo el sabor mexicano en dos voces que le ponen todo el sentimiento que se atraviesa tras una ruptura, desde la negación hasta la venganza que algunos casos se produce y que no queda nada más que perder.

"Déjame dormir" de Codiciado y Carin León: un retrato cinematográfico de un amor que alguna vez estuvo lleno de pasión y sinceridad, pero que ahora se ha convertido en una carga mientras ambos corazones siguen chocando. Impulsados por una voz emotiva y cruda, y un hermoso arreglo instrumental con guitarra, tuba y suaves coros melódicos.

"Ódiame" de Juan Fernando Velasco: una historia de un hombre que espera algo de una relación acabada y dolorosa, con la participación, gracias a la inteligencia artificial, de Julio Jaramilllo. Mantiene el sabor de un bolero y toda la profundida narrativa.

"Mi infierno, mi cielo" de Elkno: "’Hay que tener cuidado con los nada que ver que todo que ver’, este tema es para escuchar en cualquier mood, yo creo que tiene algo que se te queda desde el principio y puede traer a la mente recuerdos muy bellacos eso siempre es sabroso recordarlo”, dijo el artista sobre la canción.

"El que no llora no mama" de Bebo Dumont: compuesto por siete temas (seis inéditos) donde nos ofrece una muestra de su talento, su lápiz, y su versatilidad musical. EQNLLNM, es un EP que marca una nueva etapa en la carrera de Bebo, en la cuál está apostándole a la honestidad, la intimidad, y a una mayor crudeza en sus letras. Siempre ha habido una apuesta al arte en sus proyectos, pero con este EP debut, Dumont hace un hincapié en su narrativa como compositor.

"Piola de flow" de Emil y Lorduy: fusiona ritmos urbanos con melodías apoyadas en la jerga peruana que le cantan a una persona que es agradable, simpática y chévere. El remix producido por Zetto, conserva la fuerza del beat, pero esta vez con nuevas frases.

"Don Aurelio" de Katie James: una cumbia suave y romántica inspirada en la historia de amor real entre su madre, Jenny James, y su vecino campesino. Producida por el maestro Juancho Valencia, la canción marca una nueva etapa en su sonido al mezclar la calidez caribeña con su sensibilidad poética.

"Pal centro" de Brian Puerta: un homenaje vibrante a la alegría, la amistad y las raíces populares que moldearon su identidad artística y personal. Compuesta por Jutha, Brian Puerta y Pipe Montoya, y producida por The Stallionz y Montoya, la canción fusiona la fuerza del género popular colombiano con una letra llena de orgullo, camaradería y gratitud.

"Sesiones Detonante" de Discos Pacífico: un proyecto audiovisual que reúne a diez de las propuestas musicales más representativas del Chocó contemporáneo, celebrando un territorio que hoy inspira, innova y expande su influencia más allá de cualquier frontera. Gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Llorona Records, Discos Pacífico y La Ruta Studio.

"Casanova" de Turf y Santiago Motorizado: captura la energía eléctrica y la intensidad del momento, transportando al oyente directamente a aquella noche en el icónico escenario porteño. Conservando la frescura y la fuerza de la interpretación original, esta versión suma la potencia inigualable del vivo.

"Absinencia" de Teo LB y Gera MX: un tema que fusiona lo mejor del urbano latino con una narrativa íntima que explora el amor, el desamor y esa nostalgia inevitable de quien no logra soltar. Bajo la premisa “Recordar también es una forma de sentir”, la canción retrata los altibajos de una relación marcada por huellas profundas.

"Que te perdone Dios" de Esteban Restrepo y Roman The Future: “Esta canción nació para quienes dieron todo y aun así quedaron vacíos. Es ese momento en el que uno deja de insistir y entiende que hay cosas que ni desde el amor se pueden reparar. A veces, lo que no puede perdonar el corazón… que lo perdone Dios", expresó Restrepo.

"La Calma" de El Kanka: en palabras del propio artista, La Calma es como una reivindicación en forma de deseo, una canción que porta el mensaje de "ojalá un mundo distinto".

"Mil maravillas" de Luna Llena Salsa Band: “Queríamos hablar de las mil maravillas que produce el amor y el ser amado, es una canción para dedicar, para decirle a ella cuán grande es el sentir que genera en el corazón y la felicidad y agradecimiento de encontrarla en el camino”, dijeron.

"Triste Navidad " Luis Miguel Fuentes: “Este sencillo quise hacerlo para mostrar la otra cara de la Navidad, un homenaje al sentimiento que va más allá de la alegría que se vive ese día. Es un recordatorio de que no todos la pasamos tan bien, y de que existen personas que necesitan un abrazo, una palabra de aliento, un plato de comida. Es una invitación a ver esa otra cara”, dijo.



"Azoleo" de Zalek y Flovv Coco: una canción que encapsula el espíritu del Caribe colombiano, y busca conectar con el público joven, vibrante y alegre del Caribe, y expandirse desde allí hacia el resto del país.

