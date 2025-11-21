'Única' de Karol G, ¿la respuesta que sus seguidores buscaban de su vida?

Finalmente, Tainy y Karol G lanzaron su esperada canción ‘Única’ que hace parte del proyecto del productor puertorriqueño: un álbum que espera salga en 2026. Primero fue una canción de Feid y, ahora, una que era esperada con la Bichota, la cual generó todo tipo de comentarios.

"Estar en esta canción con Tainy es un honor inmenso. Siempre he admirado cómo ha abierto caminos en el género y cómo se arriesga y sigue evolucionando sin miedo. Esta canción específicamente me dio la oportunidad de conocerlo mucho más a él como persona, entender cómo piensa y compartirle mi perspectiva también. Hay una química musical que no sabía que existía y me encantó descubrirla", expresó Karol G.

La canción relata la historia de dos personas destinadas a no estar juntas, pero que deciden regalarse una última noche capaz de volverse eterna a través del sonido y la memoria. Con una producción que equilibra fuerza y vulnerabilidad, “Única” convierte una conexión que se desvanece en un instante atemporal, capturando la belleza de lo efímero y el poder de lo que permanece en el presente.

Cada elemento de la canción funciona como una invitación a adentrarse en otro universo. La producción evoca imágenes de montañas, bosques, castillos y teatros, mezclando naturaleza y fantasía en un mismo ambiente.



Karol G Foto: AFP

¿Responde las preguntas de los fans?

La vida de la Bichota ha estado dando vueltas en las últimas semanas, en especial sobre su vida amorosa. Por ende, muchos esperaban que esta canción fuese el puente que le diera esas respuestas a todos sus seguidores.

“Porque yo te pienso si me besan. Bebé, tu recuerdo no me deja. To' lo que hicimos se ha quedado. Como un tattoo en mi cabeza. Nada puede salir mal, tú y yo en el mismo canal. Sonó el teléfono, él me dijo: "No vayas a contestar. Quédate conmigo, ma", son algunos fragmentos de la canción que generan más preguntas en sus seguidores.