Karol G habría confirmado su separación con Feid con detalle que pocos notaron

A finales del 2024, a través de redes sociales, Karol G y Feid revalidaron su relación en redes sociales expresando lo felices que se encontraban con esta nueva etapa juntos y los sueños que esperaban cumplir juntos en la música. Pero, este 2025, la situación cambió y desde hace meses el rumor de una separación comenzó a crecer.

Pero el más reciente anuncio de la Bichota habría dejado tristes a los fans de que se confirme la noticia, ya que, la letra de la canción que tendrá al lado de Tainy ‘Única’ habría dejado un mensaje de una ruptura, lo cual entristeció a los seguidores de esta pareja del género urbano.

“Nos dimos el lujo de vivir, lo que nunca debímos. No hubo futuro, pero hubo verdad. En ese silencio después de amarnos, entendí que hay amores que solo caben una noche, pero se queda viviendo en uno para siempre”, fueron las palabras de Karol G en esta presentación, que, según algunos seguidores, sería la confirmación de la antioqueña de su separación con Feid, en especial porque el cantante reaccionó solo a la publicación del productor y no la de ella, pese que se siguen.

Feid y Karol G Foto: Twitter @itscarlosivan

Este anuncio de Tainy y la antioqueña ha causado todo tipo de opiniones entre las personas, en especial para aquellos que critican la decisión del puertorriqueño de incluirla, como otros que consideran que ya era merecida una colaboración de esta altura entre ellos.



La canción saldrá el 20 de noviembre y se espera que los rumores de la separación entre el Ferxxo y la Bichota queden en eso, pues, hasta ahora, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto de todo lo que se ha mencionado en rede sociales en torno a su relación.

Cabe recordar que primero fue Feid en el nuevo álbum de Tainy con “Monstruo” y, ahora, será el turno de la Bichota.