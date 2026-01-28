{
En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Audifarma se pronuncia tras aval al acuerdo de reorganización empresarial

Audifarma se pronuncia tras aval al acuerdo de reorganización empresarial

Audifarma aseguró que el acuerdo, aprobado por la Superintendencia de Sociedades, le permite avanzar en el cumplimiento de sus compromisos y mantener como prioridad la atención en salud de los usuarios en el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad