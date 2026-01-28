Audifarma se pronuncia tras aval al acuerdo de reorganización empresarial

Audifarma se pronunció luego de que la Superintendencia de Sociedades confirmara el acuerdo de reorganización empresarial de la compañía, señalando que este paso marca un avance clave para la continuidad de su operación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus distintos grupos de interés.

A través de un pronunciamiento oficial, la empresa indicó que su propósito de acompañar a las personas en el camino hacia su bienestar continúa siendo el eje que orienta sus decisiones, incluso en el marco del proceso de reorganización. Según la compañía, el acuerdo permite fortalecer su estructura financiera y avanzar en la normalización de sus obligaciones, sin afectar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

El presidente ejecutivo de Audifarma, Giovanny Mesa, afirmó que la confirmación del acuerdo representa una oportunidad para consolidar la estabilidad de la organización y destacó la confianza de proveedores y aliados estratégicos como un elemento fundamental para la continuidad de la empresa. De acuerdo con el directivo, este respaldo ha sido determinante para avanzar en una nueva etapa del proceso.

Audifarma BLU Radio

Mesa también subrayó que, con la aprobación del acuerdo, la compañía puede enfocarse en honrar los compromisos asumidos y mantener como prioridad la atención en salud de millones de usuarios en el país. En ese sentido, Audifarma reiteró que la reorganización no implica una afectación en la calidad del servicio ni en la operación diaria.



La empresa señaló que el proceso ha estado acompañado técnicamente por la Superintendencia de Sociedades y se ha desarrollado mediante un diálogo con los acreedores, lo que permitió llegar a un consenso sobre el plan de reorganización presentado. Este escenario, según Audifarma, brinda un marco de mayor previsibilidad para su funcionamiento futuro.

Finalmente, la compañía aseguró que continuará trabajando para garantizar la prestación de los servicios, al tiempo que avanza en el fortalecimiento de su modelo operativo y financiero, con el objetivo de asegurar su sostenibilidad en el sistema de salud colombiano.