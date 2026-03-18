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Comunidad en Sabaneta, Antioquia, denuncia al menos tres casos de mascotas envenenadas

Autoridades buscan a los presuntos responsables de poner en vía pública algunas sustancias desconocidas.

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