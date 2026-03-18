Comunidad en Sabaneta, Antioquia, denuncia al menos tres casos de mascotas envenenadas

A través de redes sociales se han hecho virales diferentes denuncias en donde la comunidad en el municipio de Sabaneta asegura que varias mascotas han sido envenenadas en los últimos días por personas desconocidas que ya son buscadas por las autoridades en el Valle de Aburrá.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que personas han sacado a sus perros a diferentes parques del municipio y de un momento a otro los animales empiezan a mostrar signos de intoxicación para posteriormente fallecer como se ha denunciado en al menos tres casos diferentes.

Tras conocerse estos lamentables hechos, la Alcaldía de Sabaneta indicó a través de un comunicado que rechazan los presuntos casos de envenenamiento, “comprendemos el dolor, la indignación y la tristeza que generan hechos como estos, cualquier situación que atente contra su vida y bienestar nos conmueve profundamente”.

Sara Jaramillo, secretaria de Medio Ambiente de Sabaneta, lamentó la situación e indicó que ahora las autoridades locales están buscando actuar con responsabilidad y firmeza con el propósito de esclarecer estas muertes de mascotas.



"Estamos realizando también articulación con las autoridades competentes para la judicialización de los posibles responsables. Igualmente estamos realizando seguimiento a través de las cámaras de monitoreo de nuestra central y finalmente estaremos adelantando campañas de concientización con todos los tutores", aseguró la funcionaria.

Según señalan desde este municipio del Sur del Valle de Aburrá, una vez conocidas las denuncias se comenzó a recopilar la información necesaria, ya que no hay denuncias formales ante las autoridades competentes, por lo que se avanza la verificación exhaustiva de este presunto envenenamiento de animales.

A la espera de que avancen las investigaciones correspondientes, la Alcaldía de Sabaneta anunció el acompañamiento psicológico a las familias afectadas, así como la realización de diferentes procedimientos de limpieza en parques y espacios públicos del municipio.