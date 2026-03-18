Rusinque se pronuncia tras sanción en la SIC: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 18 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 18 de marzo de 2026:



Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio , habló sobre la reciente sanción de la Procuraduría a 16 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio por extralimitación de funciones durante visitas administrativas irregulares a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Cancillería en marzo de 2024. Estas inspecciones estaban relacionadas con la investigación de contratos de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons.

, habló sobre la reciente sanción de la Procuraduría a 16 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio por extralimitación de funciones durante visitas administrativas irregulares a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Cancillería en marzo de 2024. Estas inspecciones estaban relacionadas con la investigación de contratos de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons. Sebastián Arcos, director interino del Instituto Cubano de Investigación de la Universidad Internacional de Florida, se refirió de la situación de Cuba, que atraviesa un momento de alta tensión política y económica, marcado por conversaciones con Estados Unidos.

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