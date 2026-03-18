Destituyen a Padrino López en Venezuela:18 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 18 de marzo de 2026:



La salida del general Vladimir Padrino López tras una década al frente del Ministerio de Defensa.

tras una década al frente del Ministerio de Defensa. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, compareció ante medios de comunicación tras ser imputado por presunto tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, y a la espera de una nueva imputación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022.

por presunto tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, y a la espera de una nueva imputación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. La Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, mantiene sin cambios las tasas de interés entre el 3,5 % y el 3,75 %.

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