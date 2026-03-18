En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan en Antioquia a mujer con circular azul de Interpol y a presunto integrante de 'La Miel'

Capturan en Antioquia a mujer con circular azul de Interpol y a presunto integrante de 'La Miel'

Los operativos para lograr ambas capturas se dieron por aparte en el Bajo Cauca y el Suroeste antioqueño.

Publicidad

Publicidad

Publicidad