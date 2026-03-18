Capturan en Antioquia a mujer con circular azul de Interpol y a presunto integrante de 'La Miel'

El primer operativo se llevó a cabo en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca Antioqueño, donde uniformados adscritos a la Subestación de Policía Jardín de Tamaná, a través de actividades de control y verificación de antecedentes en este municipio, solicitaron documentación a un mujer que tenía una orden judicial vigente.

La ciudadana era requerida por autoridades judiciales por el delito de concierto para delinquir agravado. Además, en un proceso más exhaustivo de validación de datos, los uniformados evidenciaron que también existía un requerimiento positivo a través de Interpol.

El coronel Ferley Puerto Sánchez subcomandante departamental de Policía Antioquia. “Al verificar la información, se evidenció un requerimiento positivo a través de Interpol y antecedentes judiciales vigentes, posteriormente, al realizar la ampliación de datos con la Dijin, grupo de ubicación y gestión de requeridos, se confirmó la existencia de una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado.”

El segundo caso, se presentó en el municipio de Amagá, al suroeste del departamento, donde hombres de la SIJIN, lograron la captura en flagrancia alias de 'Duván' o 'El Tatuado', señalado de pertenecer a la estructura criminal “La Miel”, que tiene injerencia criminal en zona urbana del municipio.



Así lo dio a conocer el coronel Ferley Puerto Sánchez subcomandante departamental de Policía Antioquia: “El procedimiento fue posible gracias a actividades de policía judicial y labores investigativas de campo que permitieron ubicar a un ciudadano conocido con el alias de 'Duván' o 'El tatuado', en el parque principal del municipio. Durante el procedimiento, los uniformados lograron la incautación de siete cartuchos de calibre nueve milímetros y dos teléfonos celulares", dijo el uniformado.

En ambos casos los criminales capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, para que, respectivamente, cada uno responda por los delitos por los que fueron aprehendidos.