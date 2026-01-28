Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 28 de enero de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia, con un fuerte arraigo en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y a la identidad regional, lo que lo ha convertido en un sorteo cercano, confiable y muy popular entre miles de apostadores.



Resultado del Paisita Día hoy, miércoles 28 de enero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 28 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 27 enero 2026 3833 - 6 Paisita Día 26 enero 2026 6470 - 6 Paisita Día 25 enero 2026 2982 - 7 Paisita Día 24 enero 2026 7137 - 1 Paisita Día 23 enero 2026 0226 - 8 Paisita Día 22 enero 2026 3192 - 6 Paisita Día 21 enero 2026 7666 - 7 Paisita Día 20 enero 2026 8621 - 3 Paisita Día 19 enero 2026 2437 - 9 Paisita Día 18 enero 2026 3581 - 7

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del chance Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Estos horarios fijos permiten a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados sin inconvenientes.



¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

Este juego ofrece varias modalidades, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Para reclamar un premio, es necesario presentar:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en UVT, se aplican estos requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su trayectoria, horarios definidos y múltiples modalidades, el chance Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.