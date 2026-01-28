Reto extremo: Hombre se lanzó a aguas de -52 °C y casi no sobrevive; este es el impactante momento

Lo que comenzó como un reto extremo para su audiencia estuvo a punto de terminar en tragedia. Un creador de contenido experimentó en carne propia el peligro mortal del frío extremo en la región más gélida de Rusia.

En un video que se ha vuelto viral en la plataforma X (antes Twitter), se captó el momento exacto en el que un streamer casi pierde la vida tras intentar bañarse en aguas congeladas bajo temperaturas extremas de -52°C.

Video del momento en que hombre se sumerge en aguas de -52°C

En las imágenes se observa al hombre, vestido únicamente con ropa interior, acercándose a un agujero en el hielo. Al entrar en contacto con el agua, la reacción de su cuerpo es inmediata: el choque térmico y el frío paralizante parecen dejarlo sin capacidad de reacción adecuada.

A los pocos segundos de sumergirse, el streamer lucha visiblemente por salir del agua, mientras su respiración se vuelve errática y sus movimientos se tornan torpes debido a la hipotermia inmediata y el congelamiento de sus extremidades.



Gracias a la rápida intervención de sus acompañantes, quienes tuvieron que ayudarlo a salir del agujero, se evitó un desenlace fatal.



Riesgo innecesario para la integridad y la salud humana

Expertos en supervivencia advierten que a -52°C, el cuerpo humano puede entrar en shock termodiferencial en cuestión de segundos. El contacto con el agua a estas temperaturas no solo detiene la circulación eficiente hacia los músculos, sino que puede provocar un paro cardíaco instantáneo o la pérdida del conocimiento, lo que resultaría en un ahogamiento inevitable bajo la capa de hielo.

El video, compartido en X ha generado una ola de críticas y asombro entre los usuarios. Mientras algunos admiran el "valor" del streamer, la gran mayoría condena este tipo de retos que ponen en riesgo la vida por obtener visualizaciones.

"La búsqueda de 'likes' no puede valer más que la vida misma", comentaba un usuario en la publicación original. Otros comentan sobre la peligrosidad de estos actos en climas extremos como los que viven actualmente Europa y Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad exacta del streamer, pero se sabe que logró sobrevivir al incidente, aunque probablemente con secuelas físicas inmediatas por la exposición extrema.