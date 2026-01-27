En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Megatormenta invernal de nieve ya deja 30 muertos y más de 300.000 afectados en Estados Unidos

Megatormenta invernal de nieve ya deja 30 muertos y más de 300.000 afectados en Estados Unidos

En la ciudad de Nueva York, ocho personas más fueron halladas sin vida en medio del descenso de la temperatura, aunque las causas de su muerte aún están en investigación.

Tormenta en Estados Unidos
Tormenta invernal en Estados Unidos
Foto: captura de redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad