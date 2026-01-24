En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Casi la mitad de EE.UU. en emergencia por tormenta invernal de nieve: ha causado cortes de luz

Casi la mitad de EE.UU. en emergencia por tormenta invernal de nieve: ha causado cortes de luz

La tormenta invernal afecta a dos tercios de la geografía nacional y se está moviendo hacia el este y zonas de los estados de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas se están viendo gravemente afectadas por la nieve y el aguanieve.

tormenta invernal en eeuu (1).jpg
Tormenta invernal en Estados Unidos.
Foto: tomada de X, @informativ53930.
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

