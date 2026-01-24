Impactantes videos: así se vive la tormenta que cubre gran parte de Estados Unidos

Una fuerte tormenta invernal está afectando gran parte de Estados Unidos, obligando a las autoridades a declarar estado de emergencia en al menos 14 estados.

El fenómeno se caracteriza por nevadas intensas, lluvia helada y temperaturas muy por debajo de cero, lo que ha alterado la vida diaria, interrumpido el transporte y provocado cancelaciones masivas de vuelos en todo el país.

Según meteorólogos, el sistema continuará desplazándose hacia la costa este, generando riesgos para carreteras, infraestructura eléctrica y movilidad urbana en varias ciudades.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que las condiciones extremas podrían mantenerse por varios días, con acumulación de hielo en carreteras, caída de ramas y árboles, así como posibles cortes de electricidad que afectarían a millones de hogares. Se estima que más de 230 millones de personas podrían verse afectadas directa o indirectamente por el fenómeno, que abarca desde las Montañas Rocosas hasta la Costa Atlántica.



Alertas por tormenta invernal y vuelos cancelados en Estados Unidos

El sistema invernal se formó inicialmente en las Montañas Rocosas y ha avanzado con rapidez hacia el sur y este de Estados Unidos. Entre los estados más impactados se encuentran Nueva York, Texas, Pensilvania, Tennessee, Oklahoma y Washington D.C., donde las autoridades locales han activado planes de contingencia y recursos de emergencia para proteger a la población.

Las precipitaciones se presentan en forma de nieve y lluvia helada, generando condiciones peligrosas para la conducción y la movilidad urbana, especialmente en regiones que no están acostumbradas a este tipo de fenómenos.

Expertos recomiendan a los ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios y mantener provisiones básicas, como alimentos, agua y suministros para calefacción, ante la posibilidad de interrupciones en servicios básicos.

La tormenta también ha generado interrupciones importantes en el transporte aéreo y terrestre. Miles de vuelos han sido cancelados o retrasados, afectando a pasajeros en aeropuertos de todo el país. Los servicios ferroviarios y carreteros también enfrentan retrasos debido a la acumulación de nieve y al hielo en las vías.

Las autoridades recomiendan a quienes deban viajar que revisen las condiciones de rutas y aeropuertos antes de salir y prioricen la seguridad. Los sistemas de transporte público han reforzado medidas preventivas, como reducción de velocidad en trenes y ajustes en horarios para evitar accidentes relacionados con el clima extremo.

Los gobiernos locales desplegaron recursos de emergencia, incluyendo equipo de rescate, albergues temporales y personal de seguridad, para atender a personas vulnerables y residentes afectados por la tormenta. Además, se emitieron advertencias sobre la combinación de bajas temperaturas y lluvia helada, que aumenta el riesgo de hipotermia y accidentes domésticos.

Los meteorólogos reiteran que este tipo de tormentas requieren preparación anticipada y seguimiento constante de boletines oficiales, ya que la evolución del sistema puede modificar las zonas más afectadas y la intensidad de las precipitaciones.

Se espera que en los próximos días la tormenta continúe su recorrido hacia el noreste, manteniendo condiciones extremas en varias ciudades importantes.