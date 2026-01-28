En vivo
Gobernación formula cargos al Gimnasio Campestre Laureles por caso Valeria Afanador en Cajicá

Gobernación formula cargos al Gimnasio Campestre Laureles por caso Valeria Afanador en Cajicá

De acuerdo con el apoderado de la familia, el documento marca un hito procesal relevante porque equivale, en términos administrativos, a una acusación por presuntas negligencias en el cuidado de la menor.

Colegio donde estudiaba Valeria Afanador se pronuncia tras hallazgo del cuerpo
Colegio donde estudiaba Valeria Afanador se pronuncia tras hallazgo del cuerpo.
Foto: Colegio Campestre Los Laureles y redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

