Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 27 de enero de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre hace honor a la cultura paisa y a la identidad regional, lo que lo ha convertido en un sorteo cercano y confiable para miles de apostadores.



Número ganador de Paisita Día hoy, martes 27 de enero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 27 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos resultados Paisita Mañana

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 26 enero 2026 6470 - 6 Paisita Día 25 enero 2026 2982 - 7 Paisita Día 24 enero 2026 7137 - 1 Paisita Día 23 enero 2026 0226 - 8 Paisita Día 22 enero 2026 3192 - 6 Paisita Día 21 enero 2026 7666 - 7 Paisita Día 20 enero 2026 8621 - 3 Paisita Día 19 enero 2026 2437 - 9 Paisita Día 18 enero 2026 3581 - 7

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del chance Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en horarios fijos que facilitan la organización de las apuestas y la verificación de los resultados:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Estos horarios establecidos permiten que los jugadores estén atentos al sorteo y consulten los resultados del chance Paisita Día sin inconvenientes.



¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

El chance Paisita Día ofrece varias modalidades de juego, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan. Las opciones disponibles son:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad de modalidades permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y a sus expectativas de premio.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Para reclamar un premio del chance Paisita Día, es indispensable cumplir con algunos requisitos básicos:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Adicionalmente, los requisitos varían según el valor del premio, medido en UVT:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su trayectoria, horarios definidos y múltiples modalidades de juego, el chance Paisita Día continúa siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.