Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 27 de enero de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre hace honor a la cultura paisa y a la identidad regional, lo que lo ha convertido en un sorteo cercano y confiable para miles de apostadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este martes 27 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El sorteo del chance Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en horarios fijos que facilitan la organización de las apuestas y la verificación de los resultados:
Estos horarios establecidos permiten que los jugadores estén atentos al sorteo y consulten los resultados del chance Paisita Día sin inconvenientes.
El chance Paisita Día ofrece varias modalidades de juego, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan. Las opciones disponibles son:
Esta variedad de modalidades permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y a sus expectativas de premio.
Para reclamar un premio del chance Paisita Día, es indispensable cumplir con algunos requisitos básicos:
Adicionalmente, los requisitos varían según el valor del premio, medido en UVT:
Gracias a su trayectoria, horarios definidos y múltiples modalidades de juego, el chance Paisita Día continúa siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.