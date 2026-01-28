Atención pensionados de Colpensiones: así quedaron los aumentos de mesadas y aportes para 2026

Desde este mes empieza a regir el aumento automático de las pensiones para los pensionados de Colpensiones.

Pensiones AFP

Más del 60 % de los pensionados se ganan la pensión mínima y tendrán un incremento del 23 %, en línea con el aumento del salario mínimo. Es decir, ningún pensionado recibirá menos de 1.750.905.



¿Qué pasa con quienes tienen mesadas superiores al salario mínimo?

Si un pensionado ganaba más de un salario mínimo el año pasado y sigue ganando más de 1.750.000 este año, su aumento será solamente el de la inflación, es decir, un 5,1 %.

El incremento de las mesadas es automático, se refleja desde el pago de la mesada de enero de 2026 y no tiene que hacer ningún trámite para recibirlo.

Vale recordar que los aportes a salud y pensión dependen del valor de la mesada.



Los pensionados que ganan 1.750.905 deben aportar un 4 %; quienes tienen una mesada de entre 1.750.906 y 5.252.715 pagarán un 10 %, y quienes tengan mesadas superiores a ese valor aportarán un 12 %.