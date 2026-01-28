Atención pensionados de Colpensiones: así quedaron los aumentos de mesadas y aportes para 2026

Publicidad
Desde este mes empieza a regir el aumento automático de las pensiones para los pensionados de Colpensiones.
Más del 60 % de los pensionados se ganan la pensión mínima y tendrán un incremento del 23 %, en línea con el aumento del salario mínimo. Es decir, ningún pensionado recibirá menos de 1.750.905.
Si un pensionado ganaba más de un salario mínimo el año pasado y sigue ganando más de 1.750.000 este año, su aumento será solamente el de la inflación, es decir, un 5,1 %.
El incremento de las mesadas es automático, se refleja desde el pago de la mesada de enero de 2026 y no tiene que hacer ningún trámite para recibirlo.
Vale recordar que los aportes a salud y pensión dependen del valor de la mesada.
Los pensionados que ganan 1.750.905 deben aportar un 4 %; quienes tienen una mesada de entre 1.750.906 y 5.252.715 pagarán un 10 %, y quienes tengan mesadas superiores a ese valor aportarán un 12 %.