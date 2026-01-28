En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Bolsillo  / Atención pensionados de Colpensiones: así quedaron los aumentos de mesadas y aportes para 2026

Atención pensionados de Colpensiones: así quedaron los aumentos de mesadas y aportes para 2026

La mayoría de pensionados de Colpensiones va a tener un incremento de más del 23 %, para recibirlo no es necesario hacer ningún trámite.

Colpensiones anuncia bono pensional para adultos mayores en pobreza extrema
Colpensiones anuncia bono pensional para adultos mayores en pobreza extrema
Foto: Colpensiones
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad