En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Emergencia económica y reforma pensional: los temas que deberá resolver la Corte este 2026

Emergencia económica y reforma pensional: los temas que deberá resolver la Corte este 2026

La Corte Constitucional deberá zanjar varios temas de interés para el Gobierno, entre ellos, el recién salido del horno decreto sobre la emergencia económica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad