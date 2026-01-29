En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía acusará al coronel Carlos Feria por polígrafo a Marelbys Meza en caso Laura Sarabia

Fiscalía acusará al coronel Carlos Feria por polígrafo a Marelbys Meza en caso Laura Sarabia

La audiencia de acusación está programada para el próximo 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

