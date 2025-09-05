Fiscalía pide condena contra estos policías involucrados en ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

La Fiscalía General de la Nación pidió la condena contra el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredy Morales, ambos involucrados en las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza, exniñera de la familia de la entonces jefe de Despacho, Laura Sarabia.

El caso surgió en enero del 2023, tras la denuncia de un supuesto robo de 12 millones de pesos que estaban en un maletín, ubicado en la casa de la exfuncionaria. Ante la negativa de la fiscal del caso de autorizar seguimientos, se habría orquestado un plan para engañar a la justicia: algunos policías, entre ellos el capitán y el patrullero, elaboraron informes falsos que hicieron pasar a Meza como supuesta integrante del Clan del Golfo, con lo que lograron que se emitieran órdenes de interceptación en su contra.

Como presuntas víctimas de estos actos figuran, además de Meza, Lucelia y Johnson, dos personas allegadas a la exniñera de Sarabia y que, desde el inicio, habría sido perjudicadas por este montaje realizado por algunos miembros de la Policía.

Marelbys Meza y Laura Sarabia Foto: Captura de pantalla y Presidencia

Hay que recordar que, en medio de este proceso, la expatrullera Dana Canizales y el exintendente Alfonso Quinchanegua aceptaron su responsabilidad en la manipulación de documentos y firmaron un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos fueron condenados a 10 años de prisión, pero, a cambio, se comprometieron a entregar información que permita develar la participación de otros presuntos colaboradores, entre ellos particulares y uniformados.

En este caso, la Fiscalía imputó también a los policías Hermes González y Edwin Méndez por el delito de abuso de función pública. Según la investigación, González habría realizado de forma irregular una inspección a la hoja de vida de Johnson, allegado de Meza, sin autorización judicial. De igual manera, se le atribuye, junto a Méndez, la práctica de inspecciones en la terminal de transporte con el propósito de dar con el paradero de una suma millonaria de dinero que se habría extraviado de la casa de Sarabia. Estas actuaciones se habrían realizado al margen de la ley y sin control de las autoridades competentes.

Ni Hermes González ni Edwin Méndez aceptaron los cargos imputados. La Fiscalía deberá presentar ante los jueces los elementos de prueba que respalden las acusaciones por abuso de función pública, delito que castiga la utilización de la investidura oficial para fines distintos a los autorizados por la ley.

Policías capturados Foto: X; @PoliciaBogota

El ente acusador advirtió que este caso es una muestra de cómo se intentó utilizar la institucionalidad para fines ilegales y reiteró que seguirá avanzando en las investigaciones para establecer la responsabilidad de todos los implicados.

Desde la Procuraduría pidieron que se suspenda el juicio contra el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredy Morales por motivos de fuerza mayor. La petición fue acogida por la jueza del caso, quien reprogramó la audiencia para el próximo viernes 19 de septiembre a las 8:00 a.m.