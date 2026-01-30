En vivo
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

¿Por qué la Fiscalía no ha podido acusar formalmente a Luis Rendón, padre de Greeicy Rendón?

¿Por qué la Fiscalía no ha podido acusar formalmente a Luis Rendón, padre de Greeicy Rendón?

La defensa del padre de la cantante interpuso una recusación contra el juez del caso, argumentando que no contaba con las condiciones de imparcialidad necesarias para continuar con el proceso.

