¿Por qué la Fiscalía no ha podido acusar formalmente a Luis Rendón, padre de Greeicy Rendón?

La Fiscalía General de la Nación no ha logrado avanzar hacia la acusación formal y el llamado a juicio de Luis Alberto Rendón Melo, padre de la cantante Greeicy Rendón, debido a una serie de situaciones procesales que han dilatado el trámite judicial.

Y es que durante la audiencia en la que se pretendía presentar el escrito de acusación, la defensa del procesado interpuso una recusación contra el juez del caso, argumentando que no contaba con las condiciones de imparcialidad necesarias para continuar con el proceso.

Durante la diligencia, el abogado defensor explicó que el despacho judicial que conoce el caso de Rendón es el mismo que adelanta el juicio contra los escoltas de la familia, quienes están siendo procesados por el mismo caso y los delitos de secuestro y tortura contra trabajadores de la finca ubicada en Rionegro, Antioquia.

Según la defensa, esta circunstancia podría afectar la valoración objetiva del proceso, pues el juez ya se encuentra conociendo pruebas relacionadas con los hechos. En audiencia, el abogado sostuvo que “en el reparto de esa acusación radicada por la Fiscalía 48 Gaula de Rionegro, la doctora Luz Adriana, el reparto le correspondió también a su despacho, es decir, en este momento usted se encuentra en una etapa probatoria con los primeros cinco implicados y en este momento, nos encontramos abriendo esta segunda etapa de juzgamiento para el señor Luis Alberto ante su despacho, ese es digamos el marco fáctico”.



Pese a este planteamiento, fuentes de la Fiscalía aseguraron que la recusación no prosperó y que el juez continuará al frente del proceso. No obstante, la diligencia de acusación no ha sido reprogramada debido a una incapacidad médica del fiscal del caso, situación que ha impedido fijar una nueva fecha para continuar con la actuación judicial.

El trasfondo del proceso se remonta a los hechos ocurridos en una finca de propiedad de la cantante Greeicy y su familia Rendón, donde varios trabajadores fueron retenidos, golpeados y sometidos a tratos crueles, presuntamente para obligarlos a revelar el paradero de una caja fuerte con dinero y objetos de valor.

En el juicio contra los escoltas, el cual está cerca de conocerse el sentido de fallo la próxima semana, la Fiscalía fue enfática en señalar la gravedad de la violencia ejercida. Durante los alegatos de conclusión, el ente acusador afirmó que las víctimas fueron sometidas a “violencia física, usando lo que tenían a la mano, y dicen las víctimas que hubo presencia de armas de fuego, que ellos las vieron, las sintieron, sentían cómo entre sus dientes, el señor, el adulto mayor, don José Francisco, sentía cómo le pasaban el arma por la boca y los dientes, el cañón del arma para intimidarlo, quedando claro cuál era la intención de ese secuestro porque no se podían movilizar por sus propios medios”.

En el expediente que involucra directamente a Luis Alberto Rendón, la Fiscalía sostiene que él no solo tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, sino que permitió que los hechos se prolongaran.

En el escrito de acusación se advierte que Rendón “actuó dolosamente, por cuanto sabía y conocía que estaban reteniendo e infligiendo dolor físico y sufrimiento psíquico a las víctimas, y no obstante ese conocimiento, permitió hacerlo”.

El dictamen médico incorporado al proceso da cuenta de las lesiones, incapacidades y del contexto de tortura en el que se produjeron los hechos.

La investigación también recoge testimonios que comprometen a otros miembros de la familia. De acuerdo con la Fiscalía en el escrito de acusación, Lucy Ceballos, madre de la cantante Greeicy Rendón, habría tenido conocimiento de lo que estaba sucediendo.

En el documento judicial se relata que, cuando una de las víctimas fue interrogada por el paradero de la caja fuerte y respondió que no sabía nada, Luis Alberto Rendón le habría advertido que “si no decía nada, eso se le salía de las manos, porque lo que se les había perdido habían sido muchas cosas”, comentario que se habría producido delante de varios familiares.

El mismo testimonio señala que quienes estaban en el lugar “sabían lo que les estaban haciendo”, pues escucharon los gritos de las víctimas y las vieron “golpeadas y ensangrentadas”. Incluso, se afirma en el documento que la esposa de Rendón y madre de la cantante, Lucy Ceballos, presionó a los trabajadores para que hablaran, diciéndoles que “si decían la verdad ya paraban ahí o que si no, eso se iba para largo. A su vez el nieto no decía nada solo estaba ahí viendo y escuchando”.

La Fiscalía también ha advertido que durante los hechos se encontraba presente un menor de edad, nieto de la pareja e hijo de una hermana de la cantante, quien habría presenciado la escena de violencia contra los trabajadores en estado de indefensión.