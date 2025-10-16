Trabajador narró cómo fue torturado en finca de Greeicy Rendón: "No veo bien, el golpe fue tremendo"

Un fuerte relato dio a conocer ante las autoridades Francisco Lenis, un hombre de 61 años de edad, quien denunció ser víctima de tortura en la finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía en Llanogrande, una exclusiva zona de fincas y viviendas en Rionegro, Antioquia, caso por el cual el padre de la cantante, Luis Alberto Rendón, está en detención domiciliaria.

Acusado de un hurto que podría ascender a los 1.700 millones de pesos de una caja fuerte, el adulto mayor contó que fue objeto de golpes en varias partes de su cuerpo, incluso, uno de ellos lo dejó viendo borroso aquel 8 de mayo de 2023, día en que ocurrieron los hechos.

"Pusieron la pistola, el revólver en la en los dientes, a restregármelo bien duro, y me decían que si no cantaba donde estaba la caja fuerte, que me atuviera las consecuencias. Empezaron a golpearme con la cacha del revólver, me pegaron en la cabeza, me cogieron siete puntos, después me pegaron en la barriga, en la costilla, en la cara, me hincharon la vista, veo borroso la vista derecha, no veo bien, porque el golpe fue tremendo, intenso", detalló en el testimonio conocido por Noticias Caracol.

El hombre contó que estaba haciendo un muro de contención en la casa del artista, cuando fue acusado del presunto hurto ocurrido dentro de la casa. Según su testimonio, el padre de Greeicy, conocido musicalmente como El Cachorro, los habría entregado a un grupo de cinco hombres para que los golpearan.



"Llegaron los cinco hombres. Don Alberto nos llamó para que nos presentáramos a los cinco hombres, a los cinco muchachos, y que nos entendiéramos con los cinco muchachos. Pues ellos decían que era un hurto y yo sin saber nada de hurto, porque yo nunca entré a la casa de Greeicy Rendón por dentro. Nunca la conocí", contó a las autoridades.

Pero este no es el único relato que tienen en su poder las autoridades, también está el de Élder Jacob Velásquez, otro trabajador que también denunció ser víctima de secuestro y tortura. Incluso, contó que desde donde fue encerrado escuchó los gritos de su compañero Francisco.

"De donde Francisco, se escuchaban los gritos allá cuando lo torturaban, porque lo amarraron en una viga metálica de columna de la casa, y ahí lo torturaron mucho tiempo. Después me llevan a mí y me metieron allá también. Me cogen entre todos ellos. Tengo consciencia hasta donde me están metiendo la manguera por la boca. El señor Helbert estaba encima de mí como ahorcándome", aseguró el otro trabajador ante la Fiscalía, otro material revelado por Noticias Caracol.

Tras toda la escena de violencia, una patrulla motorizada llegó al sitio debido a los gritos de las dos personas denunciantes, de inmediato se pidió refuerzo y los trabajadores fueron rescatados.

El testimonio hizo parte del material probatorio base para la imputación que adelantó la Fiscalía en los últimos días los delitos de secuestro y tortura contra el Cachorro, este no aceptó los cargos. De forma paralela, los cinco hombres señalados de realizar las supuestas torturas están en etapa de juicio y en las próximas semanas se conocerá el sentido del fallo.

La artista se pronunció por primera vez

Ante la polémica, Greeicy Rendón rompió el silencio y se refirió al tema a través de sus redes sociales. La cantante afirmó que fue criada con valores como la honestidad, el trabajo duro y el respeto por los demás, principios que —según dijo— le permiten tener la conciencia tranquila y mantener la frente en alto.

También reconoció el profundo dolor que atraviesa su familia y escribió que “es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas”. Pese a ello, expresó su confianza en que el tiempo y la verdad pondrán todo en su lugar, reiterando que cuando la conciencia está limpia “se descansa bien”.