Un escándalo tiene envuelto a la familia de la cantante colombiana Greeicy Yeliana Rendón luego de conocerse que su padre, Luis Alberto Rendón Melo, obtuvo medida de aseguramiento en su lugar de domicilio. El hombre es investigado por los presuntos delitos de tortura y secuestro simple.

El caso se remonta al 8 de mayo de 2023, cuando en una finca ubicada en Rionegro, Antioquia, propiedad del también cantante y esposo de Greeicy, Mike Bahía, se registró un robo de más de 600 millones de pesos en efectivo, además de joyas de alto valor que se encontraban en una caja fuerte.

Greeicy Rendón / Foto: AFP

Según la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación, Rendón Melo habría retenido y golpeado a dos trabajadores de la finca, a quienes consideraba responsables del hurto. Presuntamente, el procesado citó a los empleados para interrogarlos, momento en el que se habrían cometido los delitos.

De acuerdo con la denuncia de las víctimas, durante el interrogatorio fueron amenazados con armas de fuego, golpeados y, en un caso, uno de ellos perdió el conocimiento debido a la violencia ejercida. Los sujetos aseguran que incluso les apuntaron con una pistola en la boca para obtener información sobre el robo.



Los hombres presuntamente responsables fueron capturados por la Policía Nacional el mismo día de los hechos, y su proceso actualmente se encuentra en etapa de juicio.

Medida de aseguramiento contra papá de la cantante Greeicy Rendón por tortura y secuestro Foto: Instagram

Por su parte, Luis Alberto Rendón Melo fue detenido en Cali, Valle del Cauca. Durante las audiencias, el acusado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Aunque no fue enviado a prisión, se le impuso detención domiciliaria mientras avanzan las investigaciones.

Cabe recordar que, al momento del robo, los dos trabajadores fueron encontrados amarrados y con signos de agresión.

La próxima audiencia del caso se realizará este jueves 16 de octubre de 2025, mientras el padre de la artista permanece en su residencia en Cali a la espera del curso del proceso judicial. La Fiscalía General de la Nación anunció que continuará adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos.