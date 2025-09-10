Greeicy marca historia en Spotify gracias a su reciente canción 'Quiero +'

Lo que era un objetivo, se volvió en realidad en pocos días para Greeicy. Su más reciente sencillo 'Quiero+' no solamente se volvió en un hit de redes sociales, sino que, además, conquistó al público que ha repetido en cientos de ocasiones la canción en sus listas de reproducción.

Ahora, escribió historia en Spotify al lograr el #1 en Colombia y el #2 en Ecuador, superando a artistas como Beéle, Blessd, Feid, Karol G, Maluma, entre otros, que por meses han sido dueños de estas posiciones, demostrando que la nueva faceta de la artista marcará el inicio de grandes cosas tanto profesionales como personales. También ocupó los primeros lugares en Costa Rica, España, entre otros.

Greeicy Rendón / Foto: AFP

“Quería una canción que transmitiera la sensualidad desde un lugar auténtico. Después de más de 13 años de relación, sentía que muchas de mis canciones hablaban desde una perspectiva de soltería con la que ya no me identifico”, dijo Greeicy sobre el sencillo.

Ya hay más de 200.000 videos creados en TikTok con este sencillo, al igual que otras plataformas la tendencia continúa el mismo camino. Esta exploración del afrobeat marca una etapa importante para ella, como referente de la industria latina.

La canción llega tras un año con grandes logros, dando incio en mayo con el estreno de “Limonar”; una balada que celebra la belleza de lo cotidiano y el poder transformador de la maternidad, seguido por “Estas Ganas”; donde la artista reveló su era más empoderada con una provocativa y ardiente bachata pop, y una colaboración con Karol G en “Amiga Mía”.