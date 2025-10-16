Greeicy rompió el silencio en redes sobre lío judicial de su papá: “Espacio a la verdad”

La cantante colombiana Greeicy Rendón se pronunció por primera vez en sus redes sociales sobre la situación judicial que enfrenta su padre, Luis Alberto Rendón Melo, quien recientemente recibió medida de aseguramiento domiciliaria tras ser acusado por los presuntos delitos de tortura y secuestro simple.

El caso, que ha generado gran atención mediática, se remonta al 8 de mayo de 2023, cuando en una finca ubicada en Rionegro, Antioquia, propiedad del también cantante Mike Bahía, se registró un millonario robo. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el padre de la artista habría retenido y agredido a dos trabajadores del lugar, a quienes consideraba responsables del hurto de más de 600 millones de pesos en efectivo y varias joyas de alto valor.

De acuerdo con las denuncias, las víctimas habrían sido amenazadas con armas de fuego y golpeadas durante un interrogatorio en el que se intentaba obtener información sobre el robo. Uno de los trabajadores incluso habría perdido el conocimiento a causa de las agresiones.

Medida de aseguramiento contra papá de la cantante Greeicy Rendón por tortura y secuestro Foto: Instagram

En medio del difícil momento familiar, Greeicy compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram, en el que recopiló recuerdos junto a su padre y expresó su apoyo con un mensaje cargado de sentimiento y reflexión sobre los valores que ha recibido de su familia.



“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie, a siempre ser justos y hacer las cosas de la manera correcta”, escribió la cantante.

En su publicación, Greeicy manifestó su profundo amor y admiración hacia su familia, señalando que confía en que con el tiempo “la verdad saldrá a la luz”.

“Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas, y más aún cuando sabes lo maravillosos que son como seres humanos... Tiempo al tiempo, espacio a la verdad. Y aunque sufra el corazón, siempre con la frente en alto, porque la conciencia nos enseñó que si está limpia, bien se descansa”, concluyó.