En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno reglamenta ley de mujeres buscadoras y fija medidas de protección y reparación

Gobierno reglamenta ley de mujeres buscadoras y fija medidas de protección y reparación

El decreto fija condiciones para que mujeres buscadoras y sus familias accedan a medidas de protección, reparación y reconocimiento por parte del Estado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad