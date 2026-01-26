Polémica en el Abierto de Australia por pulseras inteligentes; ni Carlos Alcaraz se salvó

Hay una nueva polémica en el tenis de alto nivel, esta vez en el Abierto de Australia. En Melbourne no se permite que los jugadores utilicen pulseras inteligentes para medir su desempeño en competencia. De hecho, esta situación también se presentó con el español Carlos Alcaraz.

Minutos antes de que el número uno del ranking ATP iniciara su partido frente al estadounidense Tommy Paul, la jueza del encuentro, Marija Cicak, obligó al español a retirarse una pulsera que ya había usado antes del Abierto de Australia. Se trataba de un dispositivo que recopila información sobre el nivel de esfuerzo, la frecuencia cardíaca y la calidad del sueño.

¿Por qué no se puede usar?

Aunque este artefacto no tenía pantalla ni bocinas para transmitir datos, la pulsera está prohibida por los riesgos vinculados a las apuestas. Alcaraz se la retiró sin presentar oposición. No es el único caso: al italiano Jannik Sinner y a la tenista Aryna Sabalenka también se les solicitó no utilizar este tipo de instrumentos.

Vale enfatizar que estas pulseras electrónicas, usualmente, las usan los tenistas debajo de la muñequera, la cual usan para limpiar el sudor.



Carlos Alcaraz Foto: AFP

Así avanza el Gran Slam

En paralelo, el Abierto de Australia avanza hacia las instancias decisivas. El serbio Novak Djokovic, número cuatro del ranking ATP, avanzó tras imponerse por W al checo Jakub Mensik, quien sufrió una lesión que le impidió continuar y lo obligó a retirarse.

Este martes, el serbio competirá frente a Lorenzo Musetti, número cinco del ranking ATP. En la otra llave, el número uno del ranking ATP, Carlos Alcaraz, jugará a las 4:10 de la tarde, hora colombiana, ante el australiano Alex de Minaur, número seis del escalafón. En caso de que Djokovic y Alcaraz resulten vencedores, se enfrentarán en semifinales, en un posible duelo que promete ser histórico.

Por el otro lado del cuadro, el alemán Alexander Zverev, tercero del ranking ATP, se medirá con el estadounidense Learner Tien, número 29. El ganador de este cruce jugará contra quien salga victorioso del duelo entre Ben Shelton, número siete, y el italiano Jannik Sinner, segundo del ranking ATP y otro de los grandes favoritos al título.

En el cuadro femenino, por los cuartos de final, la rusa Aryna Sabalenka enfrenta esta noche a la estadounidense Iva Jovic. La ganadora de este encuentro disputará la semifinal ante quien se imponga este martes entre Coco Gauff y la ucraniana Elina Svitólina. Además, se dará un duelo exclusivamente estadounidense: Jessica Pegula frente a Amanda Anisimova.