María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Polémica en el Abierto de Australia por pulseras inteligentes; ni Carlos Alcaraz se salvó

Polémica en el Abierto de Australia por pulseras inteligentes; ni Carlos Alcaraz se salvó

Ya son varios los jugadores que han tenido que retirarse el dispositivo electrónico ante el pedido de los jueces. Aquí los argumentos de los organizadores.

