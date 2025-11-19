En firme juicio contra Polo Polo por delito de hostigamiento agravado tras publicaciones sobre M-19

La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidad del proceso contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por el delito de hostigamiento agravado tras una publicación en su cuenta de X donde decía: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, acompañado de un video donde se quema una bandera del M-19. El alto tribunal determinó que no hubo vulneración al debido proceso de Polo Polo.

El caso se originó en dos publicaciones realizadas por el congresista en la red social X el 14 de noviembre de 2023, en las que difundió mensajes considerados como posibles incitaciones a la violencia y al discurso de odio.

En la primera publicación, Polo Polo escribió: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, acompañando el texto con un video donde se incineraba una bandera del M-19, mientras una voz calificaba al movimiento como una “manada de guerrilleros asesinos”. Horas después, reposteó otro video en el que se quemaba un muñeco con el rostro del presidente Gustavo Petro y la bandera del M-19, acompañado de expresiones que invitaban a “meterle candela” al mandatario.

Bandera del M-19 Foto: AFP

Tras la denuncia presentada el 16 de noviembre de 2023, la Sala Especial de Instrucción abrió investigación por hostigamiento, amenazas e instigación a delinquir, y el 6 de febrero de este año fue acusado como probable autor del delito de hostigamiento agravado, por haber utilizado un medio de comunicación de difusión masiva y en su calidad de servidor público.



El abogado de Polo Polo pidió a la Corte anular la acusación, señalando que se habían ampliado de manera irregular los hechos iniciales por los cuales el representante fue llamado a juicio; no obstante, el alto tribunal concluyó que no hubo la introducción de nuevos hechos, sino que se tuvieron en cuenta otras publicaciones para la valoración del perfil del acusado.