Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Judicial  / En firme juicio contra Polo Polo por delito de hostigamiento agravado tras publicaciones sobre M-19

En firme juicio contra Polo Polo por delito de hostigamiento agravado tras publicaciones sobre M-19

La Corte Suprema de Justicia negó una solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la Cámara por una supuesta vulneración al debido proceso.

