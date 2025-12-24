En vivo
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Aumenta alerta en Popayán: volcán Puracé emite columnas de ceniza de 500 metros

Aumenta alerta en Popayán: volcán Puracé emite columnas de ceniza de 500 metros

El Servicio Geológico Colombiano alertó de 3 nuevas emisiones de ceniza la mañana de este 24 de diciembre y realizó recomendaciones para los habitantes de los alrededores.

