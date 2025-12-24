Aumenta alerta en Popayán: volcán Puracé emite columnas de ceniza de 500 metros

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que este miércoles, 24 de diciembre, se registraron tres emisiones de ceniza que alcanzaron hasta 500 metros de altura sobre el volcán Puracé, en el departamento del Cauca.

Las emisiones se registraron alrededor de la 1:00 de la madrugada de este miércoles y fueron captadas por la cámara térmica Mina, ubicada a aproximadamente dos kilómetros del volcán, la cual registró la emisión de gases y ceniza desde el Puracé.

Foto: SGC.

El volcán Puracé se mantiene en estado de alerta Naranja, y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) advirtió que es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad, las cuales pueden intensificarse o disminuir en relación con los reportes anteriores.

No obstante, la entidad aclaró que estas fluctuaciones no implican que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para que se produzca un cambio a alerta Amarilla, es necesaria una evaluación integral de todos los parámetros monitoreados durante un periodo prudencial, que permita identificar tendencias claras hacia una actividad más estable.



¿Qué debe tener en cuenta ante las emisiones del volcán Puracé?

El Servicio Geológico Colombiano alertó que, aunque aún no se decrete una alerta amarilla por la actividad volcánica, sí se deben aplicar ciertas recomendaciones para prevenir afectaciones ala comunidad. Además, la entidad aseguró que seguirá la evolución del fenómeno e informará sobre los cambios que presente el volcán a través de sus canales oficiales.



Registro de la cámara térmica Mina, ubicada 2,2 km al norte del volcán Puracé Foto: Servicio Geológico Colombiano

"Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos no acercarse al cráter del volcán Puracé ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)", señaló la entidad.