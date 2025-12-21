Nuevo temblor de magnitud 4.6 sacudió Colombia: se sintió en varias ciudades del país

Un nuevo movimiento telúrico volvió a generar alarma entre los colombianos en la mañana de este domingo, 21 de diciembre.

De acuerdo con el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC), a las 9:05 a. m. (hora local) se registró un sismo de magnitud 4.6, con epicentro en Neiva, departamento del Huila.

Según la información oficial entregada por la entidad, el evento sísmico tuvo una profundidad de 34 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial, característica que suele hacer que los movimientos sean percibidos con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro. El temblor se localizó específicamente a unos 4 kilómetros de Neiva, en las coordenadas latitud 2.95 y longitud -75.30.

Minutos después del movimiento, las redes sociales se convirtieron en el principal canal de reporte ciudadano. Usuarios de diferentes regiones del país aseguraron haber sentido el temblor, algunos describiéndolo como un sacudón fuerte pero corto, mientras que otros señalaron un movimiento prolongado que generó preocupación, especialmente en viviendas y edificaciones antiguas.



¿En qué ciudades se sintió?

Entre las ciudades donde se reportó percepción del sismo se encuentran Garzón, Armenia, Ibagué, Cali, Popayán y Florencia, además de otros municipios del centro y suroccidente del país. En Neiva, varios habitantes indicaron que el temblor se sintió con fuerza, provocando evacuaciones preventivas en oficinas, viviendas y algunos establecimientos comerciales.



Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños estructurales de consideración.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que Colombia es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación en una zona de interacción de placas tectónicas, especialmente la placa de Nazca, la placa Suramericana y la placa del Caribe. Por esta razón, los movimientos telúricos son frecuentes y, en la mayoría de los casos, no representan un riesgo mayor.

Publicidad

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y revisar los planes familiares de emergencia. Asimismo, recomendaron identificar zonas seguras dentro de los hogares y lugares de trabajo, y evitar difundir información falsa que pueda generar pánico.