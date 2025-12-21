En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Zulma Guzmán Castro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Nuevo temblor de magnitud 4.6 sacudió Colombia: se sintió en varias ciudades del país

Nuevo temblor de magnitud 4.6 sacudió Colombia: se sintió en varias ciudades del país

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en el país sobre las 9:00 de la mañana de este domingo, a puertas de Navidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad