Incendio en Villa de Leyva: helicópteros combaten conflagración, mientras evacúan hoteles

Helicópteros comienzan a sobrevolar Villa de Leyva para combatir el incendio que lleva más de 12 horas activo en el cerro San Marcos, cerca del casco urbano del pueblo boyacense. Se espera que, a lo largo de la mañana, comiencen a llegar equipos de bomberos para apoyar las labores de control.

Habitantes de Villa de Leyva aseguran que el humo del incendio forestal les están provocando problemas respiratorios y molestias por la calidad del aire. Dicen que el humo entra a las casas y afecta a niños y adultos mayores

Antes de las 9:00 de la mañana de este domingo, comenzaron a evacuar hoteles en el pueblo debido a la emergencia. Las autoridades anunciaron que más de 220 personas trabajan para controlar el fuego aprovechando las condiciones de la mañana.

Las llamas comenzaron a extenderse la tarde del sábado por el bosque y se veían desde la plaza central del municipio que destaca por su apariencia, sus calles y construcciones de piedra. Un equipo de la AFP vio a bomberos y pobladores intentar combatir el incendio.



"Villa de Leyva no está sola", escribió cerca de la medianoche el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la red social X. "Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural", agregó.

Sigue sin control el incendio forestal en Villa de Leyva. Captura de pantalla video redes sociales.

La Gobernación del departamento de Boyacá anunció el despliegue de dos aeronaves para combatir las llamas. Un helicóptero militar también se unirá a las labores, así como personal de bomberos de la capital Bogotá, anunció el ministro del Interior Rodrigo Lara.

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Los incendios forestales son comunes en la época seca del año a lo largo de la zona andina cercana al Ecuador, pero este año se intensifican por las condiciones climáticas asociadas al actual fenómeno de El Niño, que se perfila como uno de los más intensos documentados hasta ahora, con sequías y altas temperaturas.

Unos 18 incendios forestales permanecen activos en Colombia, según el último balance de las autoridades. El fenómeno aumenta las temperaturas de la superficie del Pacífico, y desencadena cambios globales en los patrones de vientos, presión y precipitaciones.