“Peor que la pandemia”: secretario de Salud critica gestión del presidente Petro

En medio del lanzamiento de la Casa de Justicia en Bosa, el secretario de Salud de Bogotá, Gersón Bermont, se refirió a la situación actual del sector en la capital, asegurando que hay un deterioro evidente y una falta de gestión de la Nación para fortalecer y modernizar los equipos de apoyo, así como una deficiente gestión en las regiones. Sobre este último punto, el secretario mencionó que uno de los problemas que enfrenta Bogotá es la sobreocupación de las camas por parte de personas que llegan desde otras regiones en busca de atención.

De acuerdo con estas declaraciones, Bermont aseguró que durante los cuatro años del gobierno del presidente Gustavo Petro nunca hubo una cercanía con las capitales ni con las regiones, lo que generó incertidumbre en el sector. La crítica también fue dirigida a la promesa del gobierno Petro de cambiar el sistema de salud, pues, en palabras del jefe de la Secretaría, nunca hubo una acción clara.

“Incertidumbre en el sector. En estos cuatro años en Colombia disminuyeron las inversiones en el sector salud. Hoy no vemos camas nuevas, no vemos tecnologías nuevas. Colombia se frenó en estos cuatro años, porque las necesidades de las personas sí avanzan”, concluyó.

Entre tanto, hizo una comparación entre la gestión del presidente Petro y lo ocurrido durante la pandemia, haciendo referencia a uno de los momentos más difíciles para la atención en salud de los ciudadanos.

“Ha sido una crisis profunda, una crisis que, gracias a Dios, ya termina. Este periodo ha sido peor que la misma pandemia que nos tocó manejar, y la respuesta después del 7 de agosto será trabajar juntos en función de acompañar al Ministerio de Salud para encontrar una respuesta”, afirmó.

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Por otro lado, el secretario de Salud de Bogotá confirmó que, por parte de la ministra de Salud designada, Ana María Vesga, ya existe un plan de choque para afrontar la crisis del sector y atender las necesidades de los pacientes, con el objetivo de recuperar la confianza en el sistema de salud.