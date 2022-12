“En ningún momento he motivado a la gente de Teruel a linchar al Checo”: alcalde

Acosta.

“Yo no mandé la gente a que fuera contra él, la gente no estuvo muy contenta con el concierto, la gente me estaba criticando a mí, me estaban reclamando”, argumentó el alcalde de Teruel.

Dijo que aunque Checo Acosta le había prometido un show de 2 horas o 2 horas y media, el espectáculo fue de una hora y media, por lo que la gente estaba molesta cuando el Checo se bajó de la tarima.

Finalmente aceptó que “me bajé indignado del bus, con mucha rabia” y contó que se subió a la tarima y le dijo a los asistentes: “acabo de hacerle un reclamo en el bus para que me cumpla y me acusa de ladrón y de pícaro, pero realmente el ladrón es él, el pícaro es el que está en el bus”.