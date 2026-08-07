En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Cali
Gustavo Petro
Luis Fernando Velasco

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados MiLoto del jueves 6 de agosto de 2026: números ganadores del sorteo 584 y nuevo acumulado

Resultados MiLoto del jueves 6 de agosto de 2026: números ganadores del sorteo 584 y nuevo acumulado

Consulte la combinación ganadora del sorteo 584 de MiLoto del 6 de agosto de 2026. Conozca el plan de premios entregado, el número de ganadores y la cifra del nuevo acumulado.

miloto-resultados-hoy.jpg
Miloto, resultados hoy
Foto: Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

El sorteo número 584 de MiLoto, jugado este jueves 6 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $400 millones de pesos.

A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.

Últimas noticias

Logo oficial de la Lotería de Bogotá en colores rojo y amarillo con el lema "La que más billete da".
Resultados de las loterías

Lotería de Bogotá, resultados del jueves 6 de agosto de 2026

Logo oficial de ColorLoto de Baloto sobre seis balotas numeradas de colores blanco, rojo, azul, verde y rojo en un riel.
Resultados de las loterías

Resultados de ColorLoto jueves 6 de agosto de 2026: números ganadores sorteo 207 y nuevo acumulado

Números ganadores de MiLoto (Sorteo 584)

La combinación ganadora del sorteo 584 de este jueves 6 de agosto de 2026 fue:

  • 01 – 02 – 31 – 37 – 38

Resultado de MiLoto - 6 de agosto.png

Resultados y plan de premios del sorteo 584

Un total de 8.262 personas resultaron ganadoras en las diferentes categorías de aciertos, entregando un total de $110.214.150 pesos en premios.

  • 5 aciertos:
    • Ganadores: 0
    • Premio por ganador: $0
    • Premio total entregado: $0
  • 4 aciertos:
    • Ganadores: 6
    • Premio por ganador: $4.756.600
    • Premio total entregado: $28.539.600
  • 3 aciertos:
    • Ganadores: 409
    • Premio por ganador: $122.950
    • Premio total entregado: $50.286.550
  • 2 aciertos:
    • Ganadores: 7.847
    • Premio por ganador: $4.000
    • Premio total entregado: $31.388.000

¡El acumulado crece! Nuevo premio para el próximo sorteo

Dado que ningún participante logró atinarle a los 5 números de la combinación principal, el premio gordo se acumula. Para el próximo sorteo de MiLoto, el acumulado asciende a $450 millones de pesos.

¿Cómo jugar MiLoto?

  1. Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
  2. Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
  3. ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
  4. Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

MiLoto

Resultado MiLoto

Loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad