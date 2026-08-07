Resultados MiLoto del jueves 6 de agosto de 2026: números ganadores del sorteo 584 y nuevo acumulado

El sorteo número 584 de MiLoto, jugado este jueves 6 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $400 millones de pesos.
A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.
Números ganadores de MiLoto (Sorteo 584)
La combinación ganadora del sorteo 584 de este jueves 6 de agosto de 2026 fue:
01 – 02 – 31 – 37 – 38
Resultados y plan de premios del sorteo 584
Un total de 8.262 personas resultaron ganadoras en las diferentes categorías de aciertos, entregando un total de $110.214.150 pesos en premios.
- 5 aciertos:
- Ganadores: 0
- Premio por ganador: $0
- Premio total entregado: $0
- 4 aciertos:
- Ganadores: 6
- Premio por ganador: $4.756.600
- Premio total entregado: $28.539.600
- 3 aciertos:
- Ganadores: 409
- Premio por ganador: $122.950
- Premio total entregado: $50.286.550
- 2 aciertos:
- Ganadores: 7.847
- Premio por ganador: $4.000
- Premio total entregado: $31.388.000
¡El acumulado crece! Nuevo premio para el próximo sorteo
Dado que ningún participante logró atinarle a los 5 números de la combinación principal, el premio gordo se acumula. Para el próximo sorteo de MiLoto, el acumulado asciende a $450 millones de pesos.
¿Cómo jugar MiLoto?
- Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
- Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
- ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
- Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.