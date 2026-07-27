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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 27 de julio de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 27 de julio de 2026

Consulte la combinación ganadora del sorteo 578 de MiLoto del lunes 27 de julio de 2026, el reparto de premios por aciertos y el nuevo acumulado millonario para el próximo juego.

miloto-resultados-hoy.jpg
Miloto, resultados hoy
Foto: Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

MiLoto realizó su sorteo número 578 la noche del lunes 27 de julio de 2026. En esta jornada el premio mayor cuenta con un acumulado de $120 millones de pesos.

Los números ganadores de la línea principal del sorteo 575 fueron los siguientes:

¿Cómo jugar?

Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 39, ya sea de forma manual, eligiendo personalmente cada número, o de manera automática, dejando que el sistema los genere al azar. En un mismo tiquete es posible realizar hasta cinco apuestas, y durante el sorteo se extraen aleatoriamente cinco balotas, que determinan la combinación ganadora.

¿Cuánto vale?

El precio al público de MiLoto es de $4.000 IVA incluido y el premio mayor inicial será de $120 millones de pesos.

Plan de premios
MiLoto premia 2, 3, 4 o 5 aciertos de los 5 números del 1 al 39 que seleccionaste, sin importar el orden, aquí te mostramos:

Premio inicial: $120.000.000 y se irá acumulando en cada sorteo si no hay un ganador

Existen 4 formas de ganar con MiLoto

  • Los jugadores podrán ganar con 5, 4, 3 o 2 aciertos.
  • Con 5 aciertos ganará el premio mayor que iniciará en $120 millones. Si no hay un ganador, el acumulado irá aumentando en cada sorteo.
  • Si no hay ganador del acumulado, las categorías de 4 y 3 aciertos recibirán un porcentaje adicional a su premio.
  • Si tiene 2 aciertos, podrá ganarse $4000 pesos, con el cual podrá hacer una nueva apuesta.

Los resultados presentados en este artículo tienen carácter estrictamente informativo y están sujetos a la verificación oficial realizada por la entidad operadora de MiLoto.

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