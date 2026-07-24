¡Cayó MiLoto! Estos números les dieron la suerte a tres ganadores en tres ciudades

El reporte oficial del sorteo número 576 de MiLoto, realizado el jueves 23 de julio de 2026, entregó el balance de la jornada de juego de azar en el territorio nacional. En esta fecha, el sistema de juego registró miles de apuestas ganadoras distribuidas en sus cuatro categorías de premiación, entregando un monto total de $344.506.350 entre los participantes.

Combinación ganadora del sorteo 576

La serie numérica extraída durante la transmisión del sorteo 576 correspondió a las siguientes balotas:

07 - 11 - 12 - 30 - 39



El sorteo contaba con un acumulado inicial a repartir de $230 millones.

Distribución de ganadores y plan de premios

Durante la jornada del 23 de julio, un total de 18.394 tiquetes resultaron premiados en todo el país. A diferencia de sorteos anteriores donde la máxima categoría quedaba vacante, en la edición 576 se registraron ganadores para la totalidad de los rangos de acierto previstos por la organización.



De acuedo con el reporte oficial, los ganadores se distribuyeron en tres ciudades:

En Medellín , el ganador adquirió su tiquete en un punto de venta del aliado comercial Gana, mediante la modalidad automática .

, el ganador adquirió su tiquete en un punto de venta del aliado comercial Gana, mediante la modalidad . En Barrancabermeja , el segundo ganador también dejó la elección de los números al sistema y realizó su compra a través de www.baloto.com.

, el segundo ganador también dejó la elección de los números al sistema y realizó su compra a través de www.baloto.com. El tercer premio llegó a Villa de Leyva, donde el afortunado jugador confió en su propia selección y compró su tiquete bajo la modalidad manual en un punto de venta del aliado comercial JER.

La distribución detallada del plan de premios por cada categoría se estructuró de la siguiente manera:

Infografía oficial del sorteo 576 de MiLoto, realizado el jueves 23 de julio de 2026, donde se muestran las balotas ganadoras 07, 11, 12, 30 y 39, junto con el desglose de premios y el nuevo acumulado de $120 millones.

Cinco aciertos Tres apostadores acertaron la combinación completa de cinco números. Cada uno de los ganadores recibió un premio individual de $76.666.650, para una bolsa acumulada en esta categoría de $229.999.950.



Cuatro aciertos En la categoría de cuatro aciertos se reportaron 72 apuestas ganadoras. Cada tiquete obtuvo una cifra de $260.600, sumando un desembolso total de $18.763.200.



Tres aciertos Para la categoría de tres aciertos, el registro oficial confirmó 2.006 ganadores. El premio por cada ganador se fijó en $15.200, alcanzando un valor global entregado de $30.491.200.



Dos aciertos La categoría de dos aciertos concentró la mayor cantidad de tiquetes premiados, con 16.313 ganadores. A cada uno le correspondió un pago fijado de $4.000, lo que representó una cifra total de $65.252.000.

Nuevo acumulado para el próximo sorteo

Tras la entrega del premio mayor a los tres ganadores de la categoría principal, el monto acumulado para el siguiente sorteo de la franquicia quedó establecido en $120 millones.

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MiLoto es una modalidad de juego de suerte y azar operada en Colombia en la que los usuarios escogen cinco números entre el 1 y el 39. La mecánica contempla la entrega de incentivos económicos desde los dos aciertos y permite que el acumulado principal varíe según la asignación o vacancia del premio mayor en cada fecha.

