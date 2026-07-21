MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 21 de julio de 2026

MiLoto realizó su sorteo número 575 la noche del martes 21 de julio de 2026. En esta jornada el premio mayor cuenta con un acumulado de $180 millones de pesos.

Los números ganadores de la línea principal del sorteo 574 fueron los siguientes: 16 - 32 - 21 - 30 - 06.

¿Cómo jugar?

Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 39, ya sea de forma manual, eligiendo personalmente cada número, o de manera automática, dejando que el sistema los genere al azar. En un mismo tiquete es posible realizar hasta cinco apuestas, y durante el sorteo se extraen aleatoriamente cinco balotas, que determinan la combinación ganadora.

¿Cuánto vale?

El precio al público de MiLoto es de $4.000 IVA incluido y el premio mayor inicial será de $120 millones de pesos.



Plan de premios

MiLoto premia 2, 3, 4 o 5 aciertos de los 5 números del 1 al 39 que seleccionaste, sin importar el orden, aquí te mostramos:

Premio inicial: $120.000.000 y se irá acumulando en cada sorteo si no hay un ganador

Existen 4 formas de ganar con MiLoto

Los jugadores podrán ganar con 5, 4, 3 o 2 aciertos.

Con 5 aciertos ganará el premio mayor que iniciará en $120 millones. Si no hay un ganador, el acumulado irá aumentando en cada sorteo.

Si no hay ganador del acumulado, las categorías de 4 y 3 aciertos recibirán un porcentaje adicional a su premio.

Si tiene 2 aciertos, podrá ganarse $4000 pesos, con el cual podrá hacer una nueva apuesta.

Los resultados presentados en este artículo tienen carácter estrictamente informativo y están sujetos a la verificación oficial realizada por la entidad operadora de MiLoto.