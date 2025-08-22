"Guerra con las Farc terminó, lo que hoy vivimos es falta de implementación": expresidente Santos

El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre lo que describió una “falta de implementación” de los acuerdos de paz firmados en el 2016 durante su Gobierno. Además, habló sobre la delicada situación de violencia en el país con los recientes ataques terroristas en Antioquia y Valle del Cauca que dejaron varios muertos y heridos.

Según dijo en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, los “ataques cobardes y terroristas” que impactan al país son producto de un proceso de “debilitamiento de las fuerzas armadas” y la falta de implementación del acuerdo de paz con las Farc.

En ese sentido, subrayó la necesidad urgente de gestionar tres puntos fundamentales:



Liderazgo y estrategia: señaló que las fuerzas armadas requieren a “alguien que las coordine, que les dé una visión” y que les dé una estrategia de seguridad para el país, la cual, añadió, ahora no se tiene. Presupuesto y recursos: el expresidente enfatizó que la falta de presupuesto ha llevado al deterioro del número de soldados, policías y equipos aéreos, con la mayoría de las aeronaves “en tierra por falta de mantenimiento, por falta de repuestos y por falta de recursos”. Apoyo gubernamental y social: para ser efectivas, las fuerzas armadas necesitan el apoyo “del propio Gobierno” y el apoyo de todas las entidades y los niveles de la sociedad civil, de acuerdo con el exmandatario.

Implementación del acuerdo de paz: una hoja de ruta incompleta

Santos argumentó que la situación actual también se debe a que otros frentes del acuerdo de paz no se han implementado por completo, a pesar de que este fue diseñado precisamente para “evitar” lo que hoy se está viviendo y para “erradicar la violencia de la política”.

En ese sentido, destacó la importancia de los llamados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales “quedaron a medio hacer”. El objetivo, de acuerdo con él, es que el Estado llegara integralmente a las zonas más conflictivas con “la justicia, con el desarrollo económico y con el desarrollo social”, ocupando esos territorios y evitando que los grupos armados los controlaran.

Lamentablemente, se ha observado un incremento en el poder y control territorial de las bandas criminales en más de 400 municipios. Al respecto, Santos se preguntó si la situación hubiera sido la misma con la implementación a cabalidad.

Así, fue categórico y afirmó que “esa guerra con las Farc terminó y esa guerra no ha revivido”. Recalcó que, incluso, el 85 % de los miembros de las exFarc que firmaron siguen comprometidos con el proceso de paz.

Lo que se vive hoy, según Santos, es que por falta de implementar el acuerdo las bandas criminales existentes. Puntualizó que, las disidencias son, justamente, criminales así se autodenominen como sea.

“La guerra con las Farc, que era el grupo guerrillero más antiguo y poderoso del hemisferio occidental, terminó. Esa guerra no ha revivido. El 85 % de los miembros de las Farc que firmaron siguen acogidos al proceso de paz; esa guerra terminó (...) Lo que hoy estamos viviendo es por falta de implementar el acuerdo”, sentenció.

El expresidente también criticó la estrategia de paz total, señalando que “desde un principio” se advirtió que no funcionaría para sentarse con cualquier grupo armado sin un plan claro, sin conocer su poder, sin establecer líneas rojas y sin un marco jurídico definido.

En su opinión, la falta de claridad en estos aspectos, especialmente en los ceses al fuego, ha sido contraproducente. Explicó que los ceses al fuego espontáneos son “muy complicados de verificar” y son aprovechados por los grupos armados "para fortalecerse tanto militar como políticamente".

Asimismo, consideró que la paz total del actual Gobierno ha “relegado a un segundo plano” el acuerdo de paz de La Habana, quitándole “luz, voluntad política y los recursos”.