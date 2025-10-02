El talón de Aquiles de la seguridad de los firmantes de paz que está bajo la lupa de la Corte

La Corte Constitucional dictó una serie de órdenes para fortalecer la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, entre ellas, a la Defensoría le pide mejorar el sistema de alertas tempranas y al Ministerio del Interior que monitoree la efectividad de los planes de respuesta y las situaciones de riesgo para esta población.

El alto tribunal señaló que aún persiste un bloqueo institucional por la falta de articulación de las entidades.

Estas disposiciones se desprenden del estudio realizado por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia que había declarado un estado de cosas inconstitucional frente a las amenazas y riesgos que enfrenta la población en proceso de reincorporación.

La advertencia de la Corte es clara sobre que persisten bloqueos institucionales como la falta de articulación entre entidades y la asignación difusa de responsabilidades, además de prácticas inconstitucionales, como la ausencia de enfoques diferenciales y la carga desproporcionada sobre las autoridades territoriales sin apoyo suficiente del nivel nacional.



Por esta razón, entre las órdenes que dictó la Corte están enfocadas primero a la Defensoría del Pueblo, que deberá integrar en una sola estrategia las propuestas de mejoramiento del sistema de alertas tempranas, con variables que reconozcan los riesgos diferenciales.

Al Ministerio del Interior, reglamentar y fortalecer la CIPRAT como espacio central de coordinación y presentar sus avances ante la Sala de Seguimiento sobre la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz.

Y es que este tema también está bajo la lupa de la Procuraduría que en su más reciente informe sobre la implementación del Acuerdo, señala que la crisis humanitaria por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales a inicios de este año en la región del Catatumbo, dejó entrever las falencias que aún persisten en cuanto a la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz.