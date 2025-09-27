ONU alertó por incremento en firmantes de paz asesinados en Antioquia: van seis en 2025

La situación de orden público en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca no solo ha puesto en jaque la tranquilidad de las comunidades, sino también a los firmantes de paz que hacen parte de ellas y que son foco de estigma por haber integrado alguna vez las filas de las extintas Farc.

Así lo evidenció la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Antioquia, desde donde mostraron su preocupación ante el aumento de crímenes contra esta población en comparación al año anterior, pues 2025 ya registra seis casos. Según indicó Enrique Sánchez, jefe de la oficina regional manifestó que las muertes violentas podrían tener como factor también la estigmatización.

"Especialmente donde además hay una alta proporción de firmantes que viven en esos lugares. Estamos hablando de Anorí, Ituango, Segovia y Remedios. No es solo la estigmatización, sino que simplemente la presencia de esos grupos y los combates y los efectos que eso tiene en la sociedad civil, la población en general, las comunidades, afecta también a los firmantes que son parte de las comunidades", indicó Sánchez.

La situación de seguridad desde la firma del Acuerdo de Paz en La Habana también ha dejado el traslado de dos ETCR en Antioquia, el de Ituango hacia Mutatá en el año 2021 y el de Carrizal en Segovia hacia Yalí este año. A su vez, en total 47 firmantes han sido asesinados en el departamento desde que se inició el proceso de reincorporación.



Justamente ante este panorama, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presentó este jueves en Medellín, “Mirémonos de cerca, la estigmatización mata”, una campaña que busca contribuir a la prevención y superación de la estigmatización contra las y los firmantes de paz, un fenómeno que pone en riesgo sus vidas, limita sus derechos y afecta sus procesos de reincorporación. Al respecto se refirió Luz Nelly Osorno, coordinadora de la ARN en Antioquia -Chocó.

"Requieren que las comunidades y las personas den otra oportunidad a escuchar a los firmantes que hoy están haciendo un proceso, que le están cumpliendo a la paz. La estigmatización mata las posibilidades de construir esta paz en los territorios porque las y los firmantes que no encuentran estas posibilidades se han tenido que ir de los territorios", explicó.

Osorno le pidió a empresarios, población civil, autoridades locales y otros actores que brinden oportunidades a esta población, para que cada vez más el fenómeno de la estigmatización deje de aquejar a los firmantes de paz.

Más del 85% de quienes firmaron la paz continúan activos; actualmente, más de 11.000 firmantes participan en el proceso en todo el país, de los cuales 1.285 están en Antioquia. Además, muchos de ellos se han vinculado a la ganadería o agricultura, mientras que existen más de 4.900 iniciativas productivas por ejemplo de café, miel, confecciones, turismo de memoria y servicios comunitarios; según destaca la ARN, además 3.000 firmantes cuentan con un empleo formal en la actualidad.